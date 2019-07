Vakantieverkeer: drukte richting zuiden laat zich al voelen, al bijna 5 uur vertraging richting Spanje FVI bvb

20 juli 2019

11u18

Bron: Belga 2 Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie. In combinatie met de start van de schoolvakantie in Midden-Nederland en het bouwverlof in Zuid-Nederland zorgt dat voor druk verkeer naar het zuiden. Het is een eerste ‘rode’ zaterdag, of te vermijden vertrekdag. Op de middag was er op de zogenaamde “Autoroute du Soleil”, die loopt via Luxemburg en Lyon naar de Spaanse grens, al bijna vijf uur vertraging.

Op de route via Parijs en Bordeaux naar Spanje was er bijna vier uur vertraging. Dat meldt automobilistenorganisatie VAB. Toeristen die terugkeren van Spanje moeten rekening houden met een half uurtje extra. Ook op de route via Lyon naar Spanje is er al 1 uur en 15 minuten vertraging. Vooral op de A7 Lyon-Orange is het aanschuiven.

Ook in Duitsland is het extreem druk, met lange files tussen Bremen en Flensburg (richting Denemarken) van meer dan drie uur. Richting het zuiden (Salzburg) blijft de extra reistijd beperkt tot 2 uur en 15 minuten.



Maar ook in Oostenrijk is het aanschuiven geblazen, met een extra anderhalf uur reistijd richting Slovenië. Aan de Fernpass verliest men meer dan een uur.

In Zwitserland moeten reizigers richting Italië rekening houden met meer dan twee uur vertraging als men de Gotthardtunnel neemt. Voor reizigers richting noorden is er meer dan een uur extra reistijd.

De files richting zuiden zullen in de loop van de dag waarschijnlijk nog toenemen. Voor terugkerende vakantiegangers zijn er nog geen noemenswaardige problemen.