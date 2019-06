Vakantiejob nodig? Disneyland Parijs is op zoek naar prinsen en prinsessen

01 juni 2019

Disneyland in Parijs is voor deze zomer op zoek naar vijftig nieuwe animatoren om als prinssen en prinsessen rond te lopen in het pretpark. Om de job te krijgen, moet je echter wel voldoen aan enkele strikte voorwaarden.