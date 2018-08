Vakantiegangers, voetballer, chef-kok, schoonmakers, ... dit zijn de slachtoffers van ramp in Genua HR

15 augustus 2018

10u23 68 Het aantal bevestigde doden na het instorten van een snelwegbrug in Genua is na de nachtelijke reddingswerken gestegen tot 42. Onder hen een gezin dat samen op vakantie vertrok naar Sardinië, drie jonge Franse toeristen, en een amateurvoetballer.

De auto van computertechnicus Roberto Robbiano (44), zijn vrouw Ersilia Piccinino (41) en hun zoon Samuele (7) was geladen met onder meer strandparasols, emmers en een schopje. Het gezin was volgens La Stampa net vanuit Voltri vertrokken om in de haven aan boord te gaan van een veerboot. Ze zouden in Sardinië op vakantie gaan. Hun wagen stortte naar beneden toen de brug in elkaar zakte.

Ook drie jonge toeristen uit Frankrijk, Nathan Gusman (20), Melissa Artus (22) en Nemati Alizè Plaze (20) waren onderweg naar Sardinië om daar op vakantie te gaan. Ze waren vertrokken vanuit Montpellier, maar zouden hun bestemming nooit bereiken.

Ook vier vrienden uit Tore del Greco, nabij Napels, vertrokken op vakantie. Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito en Antonio Stanzione waren eerst nog van plan om met het vliegtuig naar Spanje te gaan, maar ze veranderden van gedacht en kozen voor de auto. Ze wilden een paar dagen samen doorbrengen, ergens tussen Nice en Barcelona. Verder dan de Morandi-brug in Genua kwamen ze niet. Hun auto stortte neer in de leegte.

Onder de slachtoffers is ook Andrea Cerulli, een amateurvoetballer van Genoa Club Portuali Voltri. De club bevestigt zijn overlijden op Facebook. Andrea was op weg naar zijn werk in de haven van Genua. Hij laat een zoontje na.

De 34-jarige Eliza Bozzo is volgens Leggo afkomstig uit Busalla, bij Genua, en reed in een zwarte Opel over de brug toen die instortte. Haar vrienden lanceerden nog een oproep op sociale media omdat ze niets vernamen van het meisje. Korte tijd later kwam het nieuws dat haar lichaam gevonden was tussen het puin.

Luigi Matti Altadonna (35) reed met zijn bestelwagen op de brug toen het wegdek onder hem naar beneden stortte. Zijn lichaam werd gevonden tussen het puin. Hij woonde al een tijdje in Genua, maar was afkomstig uit de stad Borghetto, waar zijn oom burgemeester is. Die kwam naar buiten met een verklaring om de familie te steunen.

Ook het lichaam van Bruno Casagrande (35) uit Genua is intussen gevonden. Hij was samen met een collega van het gemeentelijke milieubedrijf Amiu Genova aan het werk en in een busje onder het viaduct. Ze werden bedolven onder de enorme betonnen brokstukken, wellicht nog voor ze doorhadden we er aan het gebeuren was. Het lichaam van Bruno Casagrande werd intussen gevonden. Zijn collega Mirko Vicini is nog vermist.

Kok Juan Carlos Pastenes (64) woonde al zo'n dertig jaar in Italië, maar kwam oorspronkelijk uit Chili. Hij was onderweg samen met zijn vrouw Nora Rivera toen de brug bezweek.

Marta Danisi (29) en haar vriend Alberto Fanfani (32) zaten gisteren samen in de auto. Ze werkten allebei in de zorg, Marta in het ziekenhuis van Alessandria en Alberto in dat van Pisa. Ook hun auto werd meegesleurd richting de afgrond.

«Een stukje van ons hart is onder het puin van de Genua-brug gebleven», schrijven de ouders op de Facebook-pagina van hun restaurant. Stella Boccia (24) uit de provincie Arezzo kwam om het leven toen de brug instortte, net als haar vriend Carlos Jesus Trujillo (27), die van Domenicaanse afkomst is. De twee kwamen terug van vakantie. De familie van het meisje is bekend in de regio Arezzo: de ouders hebben drie restaurants.

Marius Djerri en Edy Bokrina zijn allebei Albanezen die in Italië wonen en werken. Ze waren onderweg naar een schoonmaakklus in Rapallo en hadden net gebeld om te zeggen dat ze iets later dan gepland zouden aankomen. Hun busje werd meegesleurd toen de brug bezweek. Zij werden uit het puin gehaald voor de ogen van hun naasten. Marius woonde in Italië sinds hij 3 jaar was. Hij was een voetbalfan en speelde zelf ook als spits bij Campi Corniglianese.