Vakantiegangers, opgelet: waarschuwing voor zwaar onweer in negen Franse departementen

ADN

08 juli 2019

20u31

Bron: Belga

Nog tot middernacht is in negen departementen in het zuidwesten van Frankrijk code oranje uitgevaardigd. Dat betekent kans op hevig onweer, meldt Météo-France.