Vakantie van Britse parlementariërs op laatste moment geschrapt door brexitchaos HR

31 januari 2019

14u04

Bron: ANP 0 Om de politieke brexitchaos te bezweren, gaat een korte vakantie van Britse parlementsleden in februari niet door. De leden van het Lagerhuis hadden eigenlijk vrij vanaf vrijdag 15 februari tot maandag 25 februari.

De fractieleider van de regerende Conservatieven, Andrea Leadsom, zei dat ze het heel vervelend vond dat de vakantie op het laatste moment moet worden geschrapt, maar de parlementsleden moeten verder werken aan de wetgeving voor de brexit.

Er is nog niks geregeld voor het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, omdat de door premier May met Brussel bereikte 'echtscheidingsakte' half januari met een enorme meerderheid in het Lagerhuis is weggestemd. Afspraken over de tijdelijke status van Noord-Ierland en over de handhaving van de douane-unie zo lang geen definitieve regeling is getroffen - de zogenoemde 'backstop' - vormden het grootste struikelblok.

Uitstel

Dinsdag bepaalde een meerderheid in het Lagerhuis dat die 'backstop' weg moet of totaal anders moet, maar de EU wil niet opnieuw onderhandelen. May denkt dat dit nog wel kan en houdt vol dat het land op 29 maart de EU verlaat. Haar minister van Buitenlandse Zaken, Jeremy Hunt, zei donderdag echter voor het eerst dat de brexit mogelijk moet worden uitgesteld.

Bekijk ook:

Overheid gaat Belgische bedrijven helpen zich voor te bereiden op brexit.