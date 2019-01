Vakantie in Gambia wordt nachtmerrie: bungalow in lichterlaaie, geen brandblusser te bespeuren, brandweer blijft weg én trouwring gestolen Redactie

29 januari 2019

22u00 0 Wat een ontspannende vakantie in Gambia moest worden, werd voor Yordi Coppens en Daphne Standaert uit Bornem een hallucinante nachtmerrie. “In ons hotel brak brand uit, maar er waren geen brandalarmen, brandslangen of sproeiers te bespeuren. Touroperator Corendon houdt echter vol dat alles in orde was”, aldus het koppel. “Het hotel was wel degelijk in het bezit van het Gambiaanse veiligheidscertificaat”, laat Corendon weten.

“We wilden de feestdagen in het buitenland vieren en boekten via Corendon een vakantie in het ‘Balafon Beach Resort’ in Gambia. Meteen viel ons op dat we van het hotel niet al te veel moesten verwachten. Maar we maakten er het beste van. Op 2 januari sloeg het noodlot toe. Wat toen gebeurde, tart alle verbeelding”, zegt Coppens. “We zaten op het strand toen we plots grote rookpluimen zagen boven de verschillende kleine bungalows van het resort. Enkele lokale vrouwen hadden tussen die huisjes een vuurtje gemaakt. Een van de rieten daken was in brand gevlogen en het vuur verspreidde zich razendsnel.”

“Op dat moment besefte ik dat er niets aanwezig was in het hotel om ons te waarschuwen: er ging geen brandalarm af, er was geen sprinklerinstallatie. Enkele omstaanders wilden blussen, maar er waren geen sproeiers of brandslangen, er was geen waterpomp in de buurt. In elke kamer hing een brandblusser, maar die toestellen bleken allang voorbij houdbaarheidsdatum. Het personeel stond erbij en keek ernaar, deze mensen hadden duidelijk geen opleiding of instructies gekregen over noodsituaties.”

Dan maar met zwembadwater

“De brandweer werd gebeld, maar toen die na lang wachten ter plaatse was, werd ons droogweg gemeld dat de bungalows niet bereikbaar waren en ze dus niets konden doen. Uiteindelijk zijn enkele jongeren uit de buurt het vuur beginnen blussen door emmers water uit het zwembad te scheppen, met gevaar voor hun eigen leven. De chaos en paniek waren groot.”

“Alles samen gingen drie bungalows in de vlammen op, het zwembadwater zag zwart van het roet en tijdens de chaos van de bluswerken had een dief ook nog eens de trouwring van Daphne uit onze kamer gestolen. We hadden er genoeg van en wilden net als vele andere reizigers niet nog langer in het resort blijven.”

“We werden door Corendon naar een ander hotel gebracht, verder weg van de restaurants en winkeltjes. De taxi die we heen en weer namen, krijgen we niet vergoed omdat ‘Corendon ons hiervoor geen toestemming gaf’. Ook onze hoge telefoonrekening met het thuisfront -als gevolg van de brand- weigert de touroperator terug te betalen. Maar wat we helemaal hallucinant vinden, is het feit dat Corendon dit hotel aanbiedt aan reizigers zonder te controleren of de brandveiligheid in orde is, en zo dus mensen in gevaar brengt. Als deze brand ‘s nachts was uitgebroken, had het helemaal anders kunnen aflopen.”

Vanuit westerse ogen

“Net als onze klanten, zijn wij erg geschrokken door de brand in het Balafon Beach Resort”, reageert Corendon. “Het ‘Balafon Beach Resort’ was echter wel in het bezit van het Gambiaanse veiligheidscertificaat, en uiteraard werd dat vooraf gecheckt. De brandweer is wel degelijk gekomen, want we hebben nadien de rapporten over de brand ontvangen. Vanuit westerse ogen kunnen we ons voorstellen dat het vreemd lijkt dat de brandweer niet zo snel ter plekke is als in België. Dat is echter iets dat wij als touroperator niet in de hand hebben: dit soort zaken wordt in elk land anders geregeld.”

“Wij zijn vooral opgelucht dat er uiteindelijk alleen materiële schade is en dat alle klanten ongedeerd zijn. Omdat een deel van het hotel niet meer kon worden gebruikt, hebben wij gezocht naar een passend hotel in de omgeving. Om het leed wat te verzachten, hebben we de formule van ‘half pension’ uitgebreid naar ‘all inclusive’. Daarom vinden wij het ook niet nodig om onder andere de taxikosten bijkomend te vergoeden.”