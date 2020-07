Vakantie eindigt in drama: Nederlandse jongen (13) maakt dodelijke val in Zwitserse Alpen Redactie

28 juli 2020

18u25

Bron: AD.nl 22 Een 13-jarige tiener uit Nederland is verongelukt in de Zwitserse Alpen. Hij stortte samen met een 47-jarige Zwitser 50 meter naar beneden tijdens een bergwandeling.

Het ongeval gebeurde maandag in de gemeente Montreux in het kanton Vaud, melden Zwitserse media dinsdag. De Nederlandse vakantieganger en de man volgden een route langs een bergkam. Ze zaten voor de veiligheid met een touw aan elkaar vast.

Iemand zag de val en waarschuwde onmiddellijk de reddingsdiensten. Die persoon heeft nog geprobeerd de slachtoffers te helpen, maar tevergeefs. De lichamen van de slachtoffers werden per helikopter geborgen. De tiener was op vakantie met zijn familie. De Zwitser is uit de regio. De recherche is een onderzoek begonnen.



