Vaginamuseum in Londen richt zich expliciet tot mannen: “Alle mythes moeten de wereld uit” SVM/Valerie Wauters

14 november 2019

21u05

Bron: Belga 0 In de hippe Londense wijk Camden gaat zaterdag een 'vaginamuseum' open. Doel is om alle mythes over de vrouwelijke genitaliën de wereld uit te helpen. Het museum richt zich daarom ook expliciet tot mannen. "Het is belangrijk om iedereen gelijk over de thematiek te informeren", zegt museumdirectrice Sarah Greed.

Mythes hebben verstrekkende gevolgen in de echte wereld, zegt initiatiefneemster Florence Schechter. De tentoonstelling rekent daarom onder meer af met het gerucht dat een spoeling met cola een zwangerschap kan verhinderen. Ook toont de tentoonstelling dat vagina's zichzelf reinigen en dat schaamhaar hygiënisch is.

Daarnaast wil ze vrouwen wijzen op gezondheidsproblemen én kunnen transgenders er terecht voor vragen. Om die reden zal er ook een medisch team met dokters en hulpverleners betrokken zijn bij het museum.

Bovendien zullen er kindvriendelijke programma’s komen, zodat kinderen al vanaf jonge leeftijd over hun geslachtsdelen leren te praten. “Als we ons schamen voor ons lichaam zullen we eventuele problemen ook minder snel aankaarten”, aldus Schechter. “Ik wil vrouwen dan ook oproepen om trots te zijn op hun geslachtsdeel.”

Het zat Schechter al een hele tijd dwars dat er wel een museum bestond met een grote collectie penissen, maar dat er nergens een expositie bestond die het vrouwelijke geslachtsdeel eerde. Sinds 2017 haalde de vrouw via crowdfunding geld binnen voor haar eigen museum. In totaal kwam bijna 60.000 euro in het laatje.