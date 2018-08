Vader wil niet meer met zoon onder één dak en woont nu in garagebox Ivar Penris

01 augustus 2018

18u05

Bron: AD.nl 0 Een vader en zijn zoon uit het Nederlandse Zeist leven in zo’n ernstige onmin met elkaar dat ze letterlijk niet meer door één deur kunnen. Vader Jan (55) woont noodgedwongen in de garagebox die bij zijn flatwoning hoort en wil dat de rechter zoon Jean-Paul (27) uit zijn huis zet. "Ik sta niet meer voor mezelf in als we weer onder één dak gaan wonen", klinkt het.

Jan vindt zijn zoon een nietsnut die niet werkt, drugs gebruikt en financieel niets bijdraagt aan het huishouden. Daar stoort hij zich al jaren aan, maar op 12 juni escaleerde de ruzie in het huis en mishandelde Jan zijn zoon. Daarop mocht vader Jan tot 11 juli niet meer in zijn flat komen. Noodgedwongen woont hij nu met zijn hond in de garagebox op een paar honderd meter van zijn huis. Dat is ook zijn werkplaats, waar hij overdag werkt.

Zoon Jean-Paul is het ermee eens dat samen verdergaan met zijn vader geen optie is en dus zegt hij op zoek te zijn naar een andere woning en heeft hij inmiddels een uitkering aangevraagd. Tot hij een eigen onderkomen heeft, wil hij echter in zijn ouderlijke huis blijven wonen. Maar zijn vader zet er geen stap meer binnen zolang Jean-Paul er nog woont.



Daarom vroeg hij vandaag aan de rechter om Jean-Paul uit het huis te laten zetten, ook al wordt zijn zoon dan dakloos. "Ik ben op 11 juni ook zo op straat gezet na dertig jaar de huur betalen. Toen bekommerde ook niemand zich om mij over de vraag of ik wel een dak boven mijn hoofd zou hebben.’’

Om de beurt in de garage?

Jean-Paul vindt het best als zijn vader weer terugkomt in het huis, maar hij wil zelf pas weg als hij iets anders gevonden heeft. Om de beurt met zijn vader in de garagebox slapen, zoals de rechter voorstelt, vindt hij geen optie. "Ik heb konijnen, een kat en vissen, wie gaat daarvoor zorgen? Het is al eerder gebeurd dat de kooi van de konijnen gewoon is opengezet.’’

Bovendien vindt Jean-Paul dat hem niets te verwijten valt. Hij werkte als vennoot in het bedrijf van zijn vader en deed de financiën toen zijn moeder ziek werd. Er waren toen al veel problemen tussen vader en zoon, maar die wist moeder nog enigszins te kanaliseren. Toen zij vorig jaar overleed, ging het van kwaad tot erger tussen de twee.

Uit bedrijf gegooid

Maar Jean-Paul vindt dat hem geen blaam treft. Hij zegt wel hard te werken en helemaal geen drugs te gebruiken, zoals zijn vader beweert. "Ik deed de financiën van het bedrijfje tot hij me van de ene op de andere dag uit het bedrijf gooide en mijn rekening blokkeerde. Ik heb vanaf mijn 14de altijd hard gewerkt.’’

De rechter, die over een zeer trieste kwestie spreekt, probeerde nog naar een oplossing tussen de twee toe te werken maar vader én zoon willen geen duimbreed toegeven. Ze doet nu op 8 augustus uitspraak over de vraag wie het huis uit moet.