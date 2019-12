Vader wil kerstversiering ophangen, maar stort van dak voor ogen van tienerzoon HAA

04 december 2019

17u12

Bron: ABC News 0 Een man uit Texas is zaterdag van het dak van zijn woning gevallen terwijl hij kerstverlichting aan het ophangen was. Zijn zoon van 17 jaar zag alles gebeuren. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen, meldt ABC News.

Het drama gebeurde dit weekend in Argyle, in de Amerikaanse staat Texas. Felipe Gallegos wou samen met zijn tienerzoon hun woning versieren met kerstverlichting, en was daarvoor op het dak geklommen.

Zijn vrouw Alisha was ook buiten en hoorde plots een luide klap. Ze trof haar echtgenoot zwaargewond aan op een stuk beton. De man was bij bewustzijn en kon nog “help me” uitbrengen, vertelt zijn vrouw. Ze belde de hulpdiensten en Felipe werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.



De man liep bij zijn val een schedelbreuk en hersenbloeding op. Ook zijn borstbeen bleek gebroken en hij had inwendige bloedingen. Een spoedoperatie kon de Amerikaan niet meer redden: hij bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De man, een zelfstandige en de belangrijkste kostwinner in het gezin, laat een vrouw en zoon achter. Er is een online geldinzamelactie gestart om de nabestaanden te steunen. Ruim 500 weldoeners tastten reeds in de buidel, goed voor een bedrag van bijna 50.000 dollar (45.000 euro).