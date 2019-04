Vader wacht op dochtertje (4) in TGV: “Excuseer, we zijn haar kwijt, ze moet onderweg zijn uitgestapt” mvdb

09 april 2019

17u43

Een Franse vader heeft wellicht de schrik van zijn leven beleefd toen een treinbegeleider hem meedeelde dat zijn alleenreizende dochter (4) "onderweg moet zijn uitgestapt" en niet meer aan boord van de hogesnelheidstrein TGV was.

De familie van het meisje deed zondag een beroep op de dienst ‘Junior & Cie’ (Junior et compagnie) van de Franse spoorwegen SNCF. Bovenop het ticket kunnen kinderen in de leeftijd tussen vier tot 14 jaar voor 35 tot 54 euro extra ( afhankelijk van de reistijd) zonder een voogd reizen. De kinderen doen de treinreis in gezelschap van een medewerker van de begeleidingsdienst.



Het dochtertje van Pascal Eschmann was in de Bretoense stad Rennes aan een Junior & Cie-medewerker toevertrouwd voor een TGV-reis naar eindhalte Straatsburg. De vader stond vier uur later zoals afgesproken op het perron. Zijn verbazing was groot toen zijn dochter maar niet uit de trein stapte.

Pascal doet zijn verhaal op Facebook. “Ze komen je zeggen, onze excuses, maar uw dochter moet zijn uitgestapt tussen Parijs en Lorraine (‘Lotharingen’, een TGV-station in Louvigny ten zuiden van Metz, een halte op zo’n dik half uur van Straatsburg, red.). Je wereld stort in, je hoort niets meer, (...) je bent gewoon niets meer “, schrijft de vader.



Het kindje bleek effectief in Lorraine uitgestapt. Ze werd opgevangen door de stationchef en werd op de eerstvolgende hogesnelheidstrein gezet. Vader en dochter werden zo een uur later dan voorzien met elkaar verenigd in Straatsburg.



Een happy end dus, maar Pascal heeft na wikken en wegen toch besloten om klacht in te dienen. “Het schokt me nog steeds. Er waren geen kinderen meer, alleen maar volwassen en treinpersoneel. Ik begreep niet wat er aan de hand was. Dat is wat me van binnen opvreet”, verklaarde hij aan RTL. De SNCF erkent in de fout te zijn gegaan, luidt het in een reactie aan radiozender France Bleu. Het blijft vooralsnog onduidelijk hoe het incident is kunnen gebeuren.