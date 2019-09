Vader vindt Vlaamse broers dood terug in hotel Firenze

29 september 2019

Bron: Corriere della Sera

In een hotel in Firenze zijn twee Vlaamse broers (20 en 27) dood aangetroffen. Er werden geen sporen van geweld gevonden. Alles wijst voorlopig op een dodelijke mix van drugs en alcohol, meldt de Italiaanse krant ‘Corriere della Sera’. Volgens Italiaanse media gaat het om Dries en Robbe D. C.