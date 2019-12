Vader verwekt kind bij eigen dochter (13): ze sterft na bevalling mvdb

30 december 2019

21u20 0 Een ontstellend incestgeval schokt Brazilië. Een dertienjarig meisje, slachtoffer van jarenlang misbruik door haar vader, heeft een ingeleide bevalling niet overleefd. Luana Ketlan bracht een zoontje ter wereld, kreeg complicaties en overleed tijdens de overbrenging naar een groter ziekenhuis . Luana’s vader (36) is aangeklaagd voor seksueel misbruik en doodslag.

De tiener klaagde op 11 december over hevige buikpijnen. Een ambulance bracht haar naar het ziekenhuis in de noordelijke stad Coari waar artsen haar meedeelden dat ze zeven maanden zwanger was. Het meisje wist nog maar twee maanden eerder dat ze in verwachting was.



Haar vader Tome Faba (36) misbruikte het kind vier jaar lang. De getraumatiseerde tiener verzweeg de incest en de zwangerschap. Pas toen haar buik begon te groeien, ontdekte de familie de waarheid. Familieleden dienden een klacht in bij de politie. Tegen Faba werd een arrestatiebevel uitgevaardigd.



De ziekenhuisopname bracht de slechte gezondheid van de tiener aan het licht. Artsen moesten overgaan tot een ingeleide bevalling. Luana bracht een zoontje ter wereld, waarna haar gezondheidtoestand verder verslechterde. Door de acute bloedarmoede na de bevalling en complicaties waaronder longoedeem (‘water op de longen’) was een overbrenging naar een groter ziekenhuis in miljoenenstad Manaus, 363 kilometer verder, noodzakelijk. Een ambulance bracht haar naar een vliegveld, maar ze overleed nog voor de brancard het vliegtuig op kon.



Faba kon een week na het overlijden van zijn dochter worden ingerekend. Hij is aangeklaagd voor seksueel misbruik en doodslag. Hij verscheen vrijdag een eerste keer voor de rechter die moest oordelen over de voorlopige hechtenis. Een boze menigte kwam demonstreren en wenste hem dood.



Het premature jongetje dat Luana op de wereld bracht, doet het naar omstandigheden goed, aldus het ziekenhuis. Het kindje ademt inmiddels zelfstandig. De autoriteiten moeten later oordelen wie zijn voogd wordt.