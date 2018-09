Vader vermoorde Mollie smeekt Amerikaanse politici: “Stop met de dood van mijn dochter te gebruiken om jullie racistische ideeën te promoten” IVI

03 september 2018

12u06

Bron: Time, CNN 0 De vader van de vermoorde Amerikaanse studente Mollie Tibbetts smeekt politici om de dood van zijn dochter "niet te gebruiken in racistische politieke debatten". De 20-jarige Tibbetts werd vorige maand dood teruggevonden nadat ze enkele weken daarvoor was ontvoerd tijdens het joggen. De verdachte die is opgepakt is de 24-jarige Mexicaan Cristhian Bahena Rivera, die illegaal in het land was. Verschillende Republikeinen, waaronder president Trump en zijn zoon, hebben de zaak al meermaals aangehaald als argument om de immigratiewetgeving strenger te maken.

In een opiniestuk dat dit weekend is verschenen in de lokale krant van de stad Des Moines, in de staat Iowa, zegt Rob Tibbetts dat hij het debat rond immigratie steunt. “Maar eigen jullie Mollie’s ziel niet toe om ideeën te promoten waarvan zij vond dat ze erg racistisch waren”, schrijft de man. Het is niet de eerste keer dat de familie vraagt om Mollie’s moordzaak niet te betrekken in politieke debatten. Sommige politici en opiniemakers hebben geluisterd naar die eerste oproep, "maar anderen zijn nu te ver gegaan in de manier waarop de dood van mijn dochter gebruikt wordt om een politieke agenda te promoten”, betreurt Tibbetts. “Ze hebben op een harteloze manier de tragische dood van Mollie verdraait en bedoezeld om een doel te bevorderen waar zijzelf tegen was.

Eigen jullie Mollie’s ziel niet toe om ideeën te promoten waarvan zij vond dat ze erg racistisch waren Rob Tibbetts

Verachtelijk

Dat de zaak zo gebruikt wordt in politieke discussies "maakt de misdaad die Mollie van ons heeft afgepakt nog erger", schrijft Tibbetts. "Het is - om Donald Trump Jr. te quoten - harteloos en verachtelijk.” Tibbetts verwijst daarmee naar een uitspraak van de zoon van president Trump. Die had in een opiniestuk vorige week geschreven dat de media en de Democraten de immigratie-achtergrond van de dader niet genoeg uitspeelden, iets wat hij “harteloos en verachtelijk” had genoemd. “Ondanks wat sommige Democraten diep in hun hart ook zouden wensen, was Mollie wel degelijk vermoord door een illegaal en dat zou nooit gebeurd zijn als we onze zuidelijke grens deftig zouden bewaken”, had Trump Jr. geschreven.

Latijns-Amerikaanse gemeenschap

Tibbetts voegt er ook aan toe dat zijn stiefdochter - "van wie Mollie heel er hield" -Latina is en dat de verdachte “niet meer een weerspiegeling is van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap dan dat blanke racisten een weerspiegeling zijn van alle blanke mensen”. De voorbije weken zijn Latina's in Iowa, de staat waar Mollie woonde en is vermoord, meermaals het mikpunt geweest van racisme. Ook daar wil Tibbetts niets van weten. “Aan de Latijns-Amerikaanse gemeenschap: mijn familie steunt jullie en we bieden onze oprechte verontschuldigingen aan. Dat jullie betrokken worden bij de omstandigheden van Mollie’s dood is gewoonweg fout.”

Mollie kan misschien niet meer voor zichzelf spreken, maar ik wel: laat ons alstublieft weg uit jullie discussies Rob Tibbetts

“Laten we onze diversiteit vieren in plaats van ruzie te maken over onze verschillen", zo roept Tibbetts ook op. "Ik zweer het je, wanneer je je beste vriendin verliest, zijn die verschillen onbelangrijk en betekenisloos.”

“Mollie kan misschien niet meer voor zichzelf spreken, maar ik wel: laat ons alstublieft weg uit jullie discussies”, schrijft Tibbetts nog. “Geef ons privacy om waardig te rouwen. En heb wat fatsoen. In naam van mijn familie en Mollie, smeek ik jullie om te stoppen.”