Vader vermiste Theo Hayez (18) is opnieuw in Australië: "Raar, maar ik voel me hier thuis"

03 september 2019

16u25

Bron: The Daily Mail 0 Drie maanden nadat zijn zoon Théo Hayez (18) vermist raakte in Byron Bay, is vader Laurent Hayez opnieuw naar Australië gereisd om zijn zoon te zoeken. Ondanks het drama, vindt hij de badplaats Byron Bay een prachtige plek. “Ik voel me hier thuis”, zegt hij.

Laurent Hayez trok opnieuw naar Byron Bay om op zoek te gaan naar het antwoord op vragen waar de familie mee zit. Ondanks de verdwijning van zijn zoon, omschrijft hij de poulaire badplaats aan de oostkust van Australië als een prachtige plek. “Ik behoor hier tot een grote familie. Ik voel me hier goed”, zegt hij. “Dat is raar, omdat Théo hier verdween, maar tòch voel ik me hier thuis. Het voelt alsof we hier een nachtmerrie beleven in het paradijs.”

De 18-jarige Théo uit Overijse was sinds eind vorig jaar op reis in Australië. Hij werd voor het laatst gezien op 31 mei in de staat Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Daar verliet de 18-jarige Belgische rugzaktoerist Théo Hayez op 31 mei rond 23 uur de Cheeky Monkey’s-bar, een nachtclub in Byron Bay. Het personeel zette de tiener aan de deur omdat hij volgens hun huisregels te veel gedronken had. Théo toonde naar verluidt begrip voor die beslissing. Even later werd hij gefilmd terwijl hij daar op de stoep wandelde, vermoedelijk richting hostel. Daar kwam hij echter nooit aan. Hij moest begin juni terug naar België keren.

De Australische politie hield tot begin juli intensieve zoektochten naar de vermiste man. Ze kregen zelfs hulp van Belgische collega’s en van vrijwilligers, maar nog altijd zonder resultaat. Een groep van lokale inwoners bleef wel verder zoeken. Zij schakelden eind augustus ook lijkhonden in voor de zoektocht.

