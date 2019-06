Vader verdwenen Belgische backpacker: “Ik heb zijn broer beloofd Théo mee naar huis te nemen” POLITIE GEEFT NIEUWE BEELDEN VRIJ, MOORDRECHERCHEURS INGEVLOGEN OM TE HELPEN MET ONDERZOEK IB

17 juni 2019

01u55

Bron: Belga, ABC Australia 0 De vader van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez heeft tijdens een persconferentie in Australië een emotionele oproep gedaan om informatie over zijn zoon te delen. Ook riep hij berichtendienst WhatsApp op toegang te geven tot de account van van zijn zoon. “Elke minuut telt.”

“Als u informatie hebt, maar niet naar de politie wilt gaan, neem dan anoniem contact op met het meldingsportaal ‘crimestoppers’", pleitte Lehore Hayez tijdens de persconferentie in Tweed bij Byron Bay in Australië. Hij voegde eraan toe dat het “van vitaal belang is” dat de onderzoekers toegang krijgen tot de WhatsApp-account van zijn zoon. “Elke minuut telt.” Hayez bevestigde dat zijn zoon de app in de uren na zijn verdwijning nog gebruikt heeft.

Hayez bedankte ook zijn familie, de Australische politie en de gemeenschap van Byron Bay voor hun inspanningen de afgelopen twee weken om Theo te vinden. “Toen ik België verliet, beloofde ik zijn broertje Lucas dat ik Theo mee naar huis zou nemen, helpt u mij alstublieft deze belofte na te komen", klonk het emotioneel.

De politie van Byron Bay heeft intussen nieuwe beelden vrijgegeven van Théo op de avond van zijn verdwijning. De beelden tonen de jongen rond kwart voor acht 's avonds, toen hij wijn ging kopen in een nachtwinkel.

lees verder onder de video:

Moordrechercheurs werken mee aan onderzoek

Eerder op de dag meldde de Australische omroep ABC dat moordrechercheurs van Sydney naar Byron Bay gereisd zijn om mee te werken aan het onderzoek naar de verdwijning van de Belg, die al sinds eind mei vermist is.

lees verder onder de foto:

Gisteren plaatste Lisa Hayez, de nicht van Théo, al een oproep via sociale media om samen te kunnen werken met berichtendienst WhatsApp om toegang te krijgen tot de laatste berichten van de jongen, die het onderzoek vooruit zouden kunnen helpen.

De 18-jarige man uit Overijse verdween eind mei. Hij werd het laatst gezien toen hij een nachtclub in Byron Bay verliet, in Nieuw-Zuid-Wales in het uiterste oosten van Australië. Sindsdien kwam er geen teken van leven meer. Hayez kwam eind vorig jaar in Australië aan en zou begin juni naar België terugkeren.