Vader verdedigt zoon (5) die gepest wordt omdat hij met gelakte nagels naar school gaat: “Sam vindt dat mooi. Hij heeft gelijk” KVDS

25 oktober 2018

09u49 0 Een Amerikaanse vader heeft een storm ontketend op Twitter nadat hij het opnam voor zijn gepest zoontje. Sam (5) was op een ochtend met gelakte nagels naar school getrokken en was daar de hele dag gepest. Zijn vader besloot het niet te laten passeren.

Aaron Gouveia uit Massachusetts heeft een website over ouderschap – The Daddy Files – en daarop vertelt hij honderduit over zijn gezin met drie jonge kindjes.

Woedemeter

Hij wendde zich echter tot Twitter om het verhaal over zijn zoon Sam uit de doeken te doen. “Mijn woedemeter gaat door het dak, dus verontschuldig me als het er een beetje rauw uitkomt. Maar ik wil een paar dingen zeggen over gendernormen”, klonk het.





“Sam is mijn middelste kind en hij is een ware terreur”, gaat hij verder. “Een ‘jongen-jongen’ zoals zovelen (niet ik) zouden zeggen. Hij is ruw en wild, hij is luid, hij is altijd vuil, hij houdt van trucks, speelt sport en duwt me soms uit de zetel. Maar hij houdt ook van veel ‘meisjesdingen’.” (lees hieronder verder)

This is my son, Sam. He’s 5. And today he learned how shitty and harmful #ToxicMasculinity is. My rage meter is spiking right now so excuse me if this is a little raw but there are some things I want to say about BS #gender norms (a thread) pic.twitter.com/NtoE2VHKsU Daddy Files(@ DaddyFiles) link

Zo blijkt de jongen een collectie handtassen te hebben die hij gebruikt om dingen met zich mee te dragen. En vindt hij het leuk om zijn nagels in felle kleuren te lakken, vertelt zijn vader. “Hij vindt dat mooi. En hij heeft gelijk. Het ís mooi. En daarom trok hij vanmorgen fier als een gieter met zijn roodgelakte nagels naar school. Omdat hij er helemaal geen besef van had dat nagellak alleen voor meisjes zou kunnen zijn of dat iemand een probleem kon hebben met zijn mooie nagels.”

Onterecht

Dat bleek onterecht. Zijn klasgenootjes bleken er wel degelijk een probleem mee te hebben. Een gróót probleem. En hij werd de hele dag uitgelachen en uitgescholden. “Toen mijn vrouw hem ging ophalen, viel hij in haar armen en begon hij oncontroleerbaar te wenen”, aldus Aaron. “Hij was er kapot van hoe de andere kinderen zich tegen hem hadden gekeerd. Zelfs zijn vrienden. Toen hij vroeg om ermee op te houden, werd het nog erger. Amper één kind nam het voor hem op.” (lees hieronder verder)

Sam belde zijn papa op het werk en die kon amper verstaan wat de jongen uitsnikte. “Ik vertelde hem dat het niet uitmaakte wat die kinderen zeiden en dat zijn nagels cool waren”, zegt hij. “Dat het enige wat telde was dat híj ze mooi vond. En toen brak mijn hart. ‘Papa, ik wil dat mama de nagellak eraf haalt zodat ze me niet meer uitlachen.’”

Dat maakte Aaron erg boos. “Mijn zoon is niet perfect, maar hij heeft een groot hart en veel empathie. Hij ziet schoonheid in alles rondom hem. Vijf jaar lang is hij nooit bang geweest om anders te zijn, omdat ‘anders’ niet hetzelfde is als ‘slecht’. Tot nu.” (lees hieronder verder)

De man wijst de ouders van de kinderen met de vinger. “Het gedrag van deze kinderen is aangeleerd”, zegt hij. “Dus ouders, ik hoop dat jullie trots zijn. Ik hoop dat dit is wat jullie wilden. Ik hoop dat jullie tevreden zijn. Ik hoop dat jullie vannacht goed slapen in de wetenschap dat de gendernormen voor míjn zoon alvast hersteld zijn. Mijn vrouw en ik proberen hem al vijf jaar tolerantie, verdraagzaamheid en het belang van vrije meningsuiting bij te brengen en jullie kinderen hebben dat in één schooldag tenietgedaan. Hij voelt zich nu beschaamd. Zoals iedereen die anders is zich van jullie moet voelen.”

“Jaloers”

De vader vertelde zijn zoon daarop dat de andere kinderen gewoon “jaloers” waren op zijn nagels. En dat hij de volgende dag nog een fellere kleur moest gebruiken. “Ik zei hem dat het niet uitmaakte wat iemand anders vond. Wat telt is waar híj zich goed bij voelt. Daarop besloot hij er de nagellak op te laten. Zijn broer van 10 lakte zelfs ook zijn nagels uit solidariteit. Ik kon niet achterblijven, natuurlijk. Intolerante ouders en hun kinderen hebben een kleine zege geboekt vandaag, maar de oorlog zullen ze niet winnen.” (lees hieronder verder)

Het Twitterbericht maakte duidelijk wat los, want in drie dagen tijd werd het meer dan 65.000 keer geliket en 32.000 keer gedeeld. Duizenden Twitteraars gaven commentaar. En die was verdeeld.

Sommigen vonden dat Aaron verantwoordelijk was voor het verdriet van zijn zoon, omdat hij hem had laten begaan. “Ik zeg niet dat het oké is wat die kinderen hebben gedaan, maar ouderschap betekent ook dat je kinderen leert om de realiteit te accepteren en zich ertegen te wapenen. Het zou leuk zijn mocht dat niet nodig zijn, maar het is nu eenmaal zo.”

Steunen

De meesten bleken echter pal achter de vader te staan. Ze postten ook foto’s van hun eigen gelakte nagels om de jongen te steunen. “Veel succes met je gevecht. Zeg je zoon dat hij geweldig is”, klonk het onder meer. En ook: “Sam, mijn zoon van 11 is een rugbyspeler, hij klimt graag in bomen en steekt graag kampvuren aan. Maar hij bakt ook graag cakes, houdt van schuimbaden en heeft zijn teennagels al eens eens gelakt. Wees gewoon wie je zelf wil zijn.”

“Painted nails are for everyone! Not just girls! Let’s stand up to bullies by sparkling it up!” - Lane, 7 years old (alongside her manicured Daddy) 💅🏻 pic.twitter.com/TTDXTTonZ7 🦇🎃FEARdalump(@ ferdalump) link