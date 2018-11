Vader van vijf heeft geen geld om kinderen kerstcadeautjes te kopen en doet wanhopige oproep op internet. 24 uur later heeft hij 2.000 euro KVDS

20 november 2018

12u00

Bron: GoFundMe, Hull Live 0 Een vader van vijf uit het Britse Hull die financieel in de problemen raakte toen zijn zwangere vrouw ziek werd, heeft een wanhopige oproep gedaan op het internet. Het zag ernaar uit dat hij zijn kroost geen kerstcadeautjes zou kunnen kopen en dat het dit jaar een feest in mineur zou worden, maar dat was buiten de vrijgevigheid van zijn medemens gerekend.

Ben Buckley (32) en zijn partner Kirsty (35) kregen het dit jaar lastig toen ze zwanger waren van hun vijfde kindje, zo schrijft hij zelf op een crowdfundingpagina die hij opstartte. Het was een moeilijke zwangerschap en Kirsty werd verscheidene keren opgenomen in het ziekenhuis met een infectie aan haar longen. Ze moest zelfs zuurstof krijgen. “Haar ademhaling was zwaar”, zegt hij. “Vooral de laatste maanden waren moeilijk omdat de baby zo snel groeide.”

Job

Ben – die een job heeft in een warenhuis – zag zich genoodzaakt om minder uren te gaan werken om voor zijn gezin te zorgen. Maar dat betekende ook dat hij minder loon kreeg. “Ik werk normaal gezien tussen de 45 en de 60 uur – dankzij overuren – en daarmee verdien ik net genoeg om met mijn gezin rond te komen. Opeens werd het een stuk moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen.”





“We hebben niet echt een grote familie”, gaat hij verder. “Mijn ouders verdienen ook maar net genoeg, dus zij konden ons niet helpen. Ik wist niet wat ik moest doen.”

En toen kwam het nieuws dat er mogelijk iets mis was met de baby. Dokters vreesden dat ze het syndroom van Down had en dat veroorzaakte nog meer zorgen. Gelukkig bleek dat niet het geval. Kleine Jessica werd twee weken geleden geboren en was perfect gezond.

Rekeningen

Maar dat was niet het einde van de problemen voor het gezin. “Het zou nu een fijne tijd moeten zijn voor ons, maar onder de oppervlakte is het niets dan zorgen en angst voor wat komen gaat”, vertelt Ben. “We hebben nu net genoeg om de huur en de rekeningen te betalen en dat is het. Een leuke kerst voor mijn kinderen zit er niet in. Daarom startte ik een inzamelingsactie.” (lees hieronder verder)

“Ik vind het vreselijk dat ik dit moet doen en ik voel me beschaamd, maar ik weet het niet meer en ik ben bang. Ik wil niet dat mijn kinderen zich slecht voelen met Kerstmis. En ik heb geen idee wat ik hen ga zeggen als ze me vragen waarom ze geen geschenkjes krijgen.”

Oproep

Zijn oproep op GoFundMe viel niet in dovemansoren. In 24 uur tijd haalde hij ruim 2.000 euro op. “Ik wil iedereen bedanken voor de giften en de lieve berichten. Ik kan het niet genoeg zeggen. Mijn gezin en ik appreciëren enorm wat jullie voor ons hebben gedaan. We zullen het nooit vergeten.”

Maar hij kreeg ook veel kritiek op zijn oproep. “Er is niets mis met het vragen om hulp, maar een target van 2.000 pond zetten is belachelijk”, klonk het onder meer. En ook: “Er zijn nog mensen die hulp nodig hebben en velen van hen hebben zelfs geen geld voor eten of verwarming. Zij moeten soms kiezen welk van beide ze willen.”

Negatieve commentaar

Daarop verontschuldigde Ben zich uitvoerig. “Aan iedereen die negatieve commentaar postte: we willen ons verontschuldigen als we iemand van streek hebben gemaakt of beledigd hebben. Dat was niet onze bedoeling. Volgend jaar gaan we het een van onze prioriteiten maken om elke maand een donatie te doen aan andere acties op GoFundMe.”