Vader van verscheurde peuter: “Courtney hing bloedend tussen kaken van luipaard” David van der Heeden

07 juni 2019

12u10

Bron: AD.nl 10 Het afgrijselijke beeld van zijn 2-jarige zoontje Courtney tussen de bebloede kaken van een luipaard krijgt vader Isaiah Ntimane niet meer uit zijn hoofd. Wat een knus familie-etentje in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark had moeten zijn, eindigde woensdag in een ongekend drama. De geur van de barbecue lokte het roofdier naar de tuin van de Ntimanes, waarna hij via een boom over het hek sprong en toesloeg.

De familie zat 's avonds, omstreeks achten, in de tuin van hun woning in het nationale park toen het vreselijk misging. Vader Isaiah liep even naar binnen en liet zijn zoontje achter in de tuin. Hij beschrijft de afschuwelijke kreet die hij hoorde op het moment dat het luipaard in het duister toebeet. “Ik sloot de deur van de woning achter en hoorde plots geschreeuw buiten”, vertelt de treurende vader. “Ik rende weer naar buiten om te zien wat er aan de hand was en zag hem in de muil van het roofdier.’’



Vermoedelijk is het de geur van vers vlees op de barbecue geweest dat het luipaard heeft aangetrokken. Toen het dier via een boom over het hek wist de komen, was de kleine Courtney een gemakkelijke prooi. “Ik had hem even achtergelaten om met de telefoon van zijn moeder te spelen’’, aldus Isaiah. De dreumes werd herhaaldelijk door de katachtige in de nek en het lichaam gebeten. Het roofdier probeerde het hevig bloedende jongetje over het hek te slepen, om hem in het donker te verslinden.

Té pijnlijk

Huilend vertelt Isaiah tegen lokale krant The Star hoe het luipaard Courtney liet vallen, toen hij op hem afliep. Het beest sprong over de afrastering en verdween in het park. De doodsbange ouders brachten hun zwaargewonde zoontje in allerijl naar het Shongwe ziekenhuis, maar daar kon men niets meer voor het kereltje doen. Isaiah bleek bij aankomst overleden. “Ze legden hem op een bed en keken in zijn ogen, maar zagen geen teken van leven meer.’’



Het drama is nog groter, omdat de vader normaal gesproken alleen in het park verblijft. Zijn familie woont buiten het park en was speciaal voor de barbecue naar de personeelswoningen gekomen. “Het is heel zwaar voor mijn vrouw en mij’’, zegt hij. “Ik durf mijn huis niet meer uit om naar het werk te gaan. Zodra ik buitenkom, beleef ik weer wat er gebeurd is. De herinnering is gewoon té pijnlijk.’’ Een jachtopziener heeft het luipaard, om nieuwe aanvallen te voorkomen, opgespoord en doodgeschoten.

14 leeuwen ontsnapt

Amper twee dagen na het drama met de kleine Courtney hebben naar schatting veertien leeuwen de omheiningen van het Zuid-Afrikaanse park weten te omzeilen. De ontsnapte roofdieren sluipen nu rond bij een fosformijn in Phalaborwa, meldt de Zuid-Afrikaanse zender News24.



Parkbeheerders proberen de dieren te op te sporen en hebben de opdracht ze te vangen en terug te brengen naar het Krugerpark. “Medewerkers van de fosformijn en burgers worden geadviseerd om te allen tijde alert te blijven”, adviseerden de plaatselijke autoriteiten.