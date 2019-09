Vader van verdronken Syrisch jongetje (3) wil op migrantenboot gaan werken SVM

29 september 2019

16u36

Abdullah Kurdi, de vader van een Syrische jongen die verdronk op een Turks strand, wil op een migrantenboot gaan werken. Kurdi (45) ging in 2015 met een gammel bootje de zee op en nam zijn vrouw en twee kleine kinderen mee op de gevaarlijke oversteek naar een Grieks eiland. De vrouw en de twee kinderen overleefden het niet. Een foto van zijn aangespoeld zoontje Alan (3) schokte de wereld.

Een Duitse organisatie die vluchtelingen uit zee redt, heeft zijn boot de Alan Kurdi genoemd. Vader Abdullah wil nu graag op die boot gaan werken. “Dat wil ik doen van zodra mijn nieuwe vrouw bevallen is”, zei hij tegen de Italiaanse krant ‘La Repubblica’.

Sea-Eye zou hem alvast met open armen verwelkomen. De boot ligt momenteel in de haven van de Spaanse plaats Burriana en zou op 12 oktober weer uitvaren, als er voldoende middelen voor een nieuwe tocht zijn.

Symbool

Kurdi vluchtte voor een verwoestende oorlog in zijn thuisland Syrië. De familie was van Syrië naar Turkije gereisd. Vervolgens wilden ze het Griekse eiland Kos proberen te bereiken per boot, een relatief korte afstand. Maar de boot sloeg voor de Turkse kust om, waarna de lichamen aanspoelden op het strand van Bodrum.

De 3-jarige Aylan groeide uit tot het symbool van de heersende vluchtelingenproblematiek. Onderzoekers van de Sheffield Universiteit berekenden dat de foto’s 53.000 keer per uur becommentarieerd werden op Twitter. Ze verschenen in twaalf uur tijd op 20 miljoen schermen van telefoons en computers overal ter wereld.