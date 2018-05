Vader van twee kinderen ontvoert en wurgt studente, daarna laat hij zich doodschieten door politie Sven Van Malderen

22 mei 2018

18u16

Bron: The Irish Times/The Sun 2 Ierland is opgeschrikt door een brutale moord op een 24-jarige studente. De dader liet zich daarna doodschieten door de politie. In de afscheidsbrief die Mark Hennessy achterliet, stond naar verluidt de locatie waar haar lichaam gevonden kon worden.

Jastine Valdez werd zaterdag voor het laatst levend gezien toen ze naar haar huis in Enniskerry aan het wandelen was. Getuigen zagen hoe ze ontvoerd werd in een zwarte Nissan Qashqai, kort nadat ze van de bus gestapt was. Volgens de speurders zou ze 45 minuten later al gewurgd geweest zijn. Diezelfde avond ging Hennessy nog pintjes drinken op café.

Zondag werd zijn wagen herkend door een voorbijganger. Hennessy stoof ervandoor, maar voelde het net rond zich sluiten. In een laatste telefoontje met een vrouwelijk familielid liet hij weten dat hij niet meer naar huis zou komen.

Verwond met mes

De ultieme confrontatie vond in Cherrywood plaats, een wijk in het zuidoosten van Dublin. Hennessy had zichzelf op dat moment al verwond met een mes. Toen hij met het wapen in de richting van agenten zwaaide, kreeg hij een kogel in het hoofd en de arm. De man werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar zou daar niet veel later overlijden. Zijn wagen zat vol bloed, wat erop wijst dat hij toen al zelfmoord had proberen plegen.

Het stoffelijk overschot van Valdez werd maandag teruggevonden naast een ongebruikte mijn, op zeven kilometer van haar huis. Enkele uren eerder was haar handtas al in die buurt teruggevonden.

Lukraak uitgekozen?

Speurders gaan er vooralsnog niet van uit dat slachtoffer en dader elkaar kenden. Het zou wel kunnen dat Hennessy de knappe studente een paar keer voorbij zag wandelen en zo geobsedeerd raakte door haar. "Jastine ging ook vaak fitnessen, misschien merkte hij haar daar op. Maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor, misschien koos hij er haar lukraak uit", klinkt het.

Hennessy stond niet bekend als een zware crimineel. Hij had wel een borgsom betaald omdat hij in dronken toestand tegen enkele wagens gebotst was. In de jaren '90 werd hij ook veroordeeld wegens mishandeling en cannabisbezit.

"Alles wijst erop dat Hennessy dat weekend wilde sterven", aldus een politiebron. "Wanneer hij precies die beslissing nam, wordt nog onderzocht. Maar hij verwachtte duidelijk niet nog levend uit die confrontatie met de politie te komen."

"Zeer kalm en vriendelijk"

Hennessy laat een vrouw en twee jonge dochters achter, zijn buren reageren verrast. "Mark woonde hier nu enkele jaren, hij was een zeer kalme en vriendelijke man. Ik woon hier alleen en hij was de enige die af en toe kwam kijken of alles goed met me ging. Als ik iets nodig had van de winkel stond hij paraat. Ik mocht zelfs zijn sleutel bijhouden, in het geval dat zijn alarm zou afgaan. Nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat zou zijn."

Zijn DNA zal nu onder de loep genomen worden, kwestie van uit te sluiten dat hij nog meer vrouwen vermoord heeft. In die buurt -beter bekend als de Ireland's Vanishing Triangle- zijn in de jaren '90 immers verschillende jongedames spoorloos verdwenen. Neem nu Fiona Pender (hieronder te zien; nvdr): zij raakte vermist in augustus 1996, op een moment dat ze zeven maanden zwanger was. Haar lichaam werd nooit teruggevonden.

'I will never end the search for our Fiona' - John Pender vows to continue his mother's campaign https://t.co/ikCTi25c8U pic.twitter.com/6PI97u8NP0 Independent.ie(@ Independent_ie) link