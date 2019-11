Vader van ‘spookgezin’ verdacht van seksueel misbruik, jongste kinderen blijven hem steunen Sander van Mersbergen Raymond Boere KVE

28 november 2019

12u17

Bron: AD.nl, ANP 66 De vader van het gezin dat een teruggetrokken leven leidde in een boerderij in het Nederlandse Ruinerwold, wordt ervan verdacht twee van zijn drie oudste kinderen seksueel te hebben misbruikt. De negen kinderen van Gerrit Jan van D. zijn ondertussen met een korte verklaring gekomen. Zij doen dat in twee groepen. De oudste vier, inclusief de ontsnapte Jan (25) die aanklopte bij een café in Ruinerwold, steunen het proces tegen hun vader. De jongste vijf kinderen, die allemaal opgroeiden op de boerderij in Ruinerwold, doen dat juist niet. “Het is voor ons hele gezin heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan.”

Het seksueel misbruik waarvan sprake vond dus niet plaats met de kinderen die op de boerderij gevonden werden, maar met twee van zijn drie oudste kinderen. Die hebben het ouderlijk huis al eerder verlaten en hebben niet in de boerderij in Ruinerwold gewoond. Het gaat hierbij om twee zoons en een dochter. Een woordvoerder van justitie wil niet zeggen of de misbruikte kinderen ook aangifte gedaan hebben tegen hun vader. Wel zegt een woordvoerder dat de afgelopen tijd intensief met hen is gesproken over hun verleden.

In totaal heeft de 67-jarige vader, Gerrit-Jan van D. dus negen kinderen. De man wordt ervan verdacht al deze kinderen van hun vrijheid beroofd te hebben en mishandeld te hebben. Wat die mishandeling exact inhoudt wil het Openbaar Ministerie niet zeggen. In theorie kan het ook om geestelijke mishandeling gaan. “Tijdens de rechtszitting zullen we daar nader op ingaan.”

Ondertussen is er wel tweespalt ontstaan binnen het gezin. De kinderen zijn in twee groepen met een afzonderlijk statement gekomen.

Statement oudste vier kinderen

“Liever hadden we nooit verteld over deze periode, maar de situatie dwingt ons nu in een positie dat we wel móeten reageren. Het alternatief is namelijk dat we verhalen moeten lezen en op televisie moeten zien die niet kloppen, zoals nu al gebeurt. Er wordt veel over ons gezegd en geschreven en in sommige beschrijvingen herkennen we onszelf volledig, maar in andere totaal niet. We willen daar duidelijkheid over geven zodat we ons leven als gezamenlijke kinderen uit dit gezin uiteindelijk weer kunnen oppakken. Maar dan op ons tempo en op momenten dat wij daar aan toe zijn.”

“Wij herkennen ons in de tenlastelegging en vertrouwen op een goed rechtsverloop. Verder willen wij voor nu geen inhoudelijke mededelingen doen”, reageren zij op het persbericht van het Openbaar Ministerie dat eerder vandaag werd gepubliceerd.

Statement vijf jongste kinderen

“Wij kunnen ons niet vinden in de tenlastelegging van onze vader. Dat komt omdat wij een andere ervaring hebben dan onze oudste drie broers en zus. Onze levens hoeven we niet op te pakken, want ons levensdoel is niet veranderd, alleen onze omgeving.”

“Het is voor ons hele gezin heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan tussen ons en onze oudste broers en zus. Wij hebben van onze vader geleerd om je geluk te zoeken in je relatie met God, en je onderwijs in eigen hand te nemen. En daar geloven wij nog steeds in. Wij definiëren geluk niet als het ‘afgescheiden leven van de maatschappij’, dat was ook nooit de bedoeling maar dat is nou eenmaal zo gelopen. Het idee om aan een documentaire mee te werken bevalt ons wel, maar wij willen dit eerst met onze vader overleggen.”

Documentaire

Voor dit statement namen ze contact op met documentairemaker Jessica Villerius. Zij volgt de kinderen voor een documentaire. “Dit is een verhaal dat natuurlijk ieders voorstelling te boven gaat. Uitleg over hun ervaringen laat zich niet vangen in een snelle reactie, een quote in het nieuws en zelfs niet in een uitgebreid interview in een krant. Als mij iets duidelijk is geworden tijdens onze ontmoetingen, dan is het wel dat niets is wat het lijkt en dat het nog veel complexer is dan iedereen wellicht dacht. Ik denk dat het goed is dat de kinderen er in deze kwetsbare situatie, waarin er veel druk op hen wordt gelegd, voor hebben gekozen om hun verhaal eenmalig, gedetailleerd en vooral, op hún tempo te doen.”

Ook Oostenrijker vastgehouden

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft besloten de beperkingen voor de beide verdachten in het onderzoek Ruinerwold met ingang van vandaag op te heffen. Dit betekent dat het OM meer details over het onderzoek naar buiten kan brengen. De verdachten zijn de vader en klusjesman Josef B., die de huurder was van de boerderij.

Josef B. en Gerrit-Jan van D. worden inmiddels ook verdacht van het vasthouden van een 69-jarige Oostenrijker. Dat gebeurde in 2009 in Meppel. Hierover wil het OM geen nadere details verstrekken. Een woordvoerder wil ook niet zeggen of de man in een woning of in een bedrijfspand werd vastgehouden. Uit eerdere gesprekken is wel bekend dat zowel Josef B. als Gerrit-Jan van D. in 2009 in Meppel woonden.

De zes kinderen die vorige maand gevonden werden op de boerderij in Ruinerwold hebben dezelfde ouders. Dat is uit DNA-verwantschapsonderzoek gebleken. De 67-jarige verdachte, Gerrit-Jan van D., is de vader. Eerder is vast komen te staan dat de moeder op 6 oktober 2004 in Zwolle is overleden, meldt het OM.

De officier van justitie heeft inmiddels bij de burgerlijke stand aangifte gedaan van de geboorte van de zes kinderen. Het opstellen van geboorteakten is de basis voor hun wettelijke identiteit. Vanwege de privacy maakt het OM niet bekend in welke gemeente of gemeenten de inschrijvingen hebben plaatsgevonden.

Half oktober kwam de zaak aan het rollen nadat een 25-jarige zoon enkele keren was opgedoken in een dorpskroeg in Ruinerwold. Toen hij zijn verhaal deed aan de barman schakelde die de politie in.

Op de hoogte

De advocaten van Van D. en B. zijn op de hoogte van de nieuwe verdenkingen, maar kunnen er inhoudelijk nog niet op ingaan. Ze kunnen ook niet vertellen wie de Oostenrijker is die in 2009 is vastgehouden. Ook het OM wil daar niets over kwijt.

Robert Snorn, advocaat van de vader, wil wel melden dat de man weet waar hij van verdacht wordt. Van D. werd een aantal jaar geleden getroffen door een herseninfarct. “Communiceren is lastig, dat kan niet via de telefoon. Dus ik ga regelmatig op bezoek. Een inhoudelijke reactie geven we als de zaak inhoudelijk behandeld wordt.”

De eerste openbare zitting is op 21 januari bij de rechtbank in Assen. De zaak wordt daar nog niet inhoudelijk behandeld.

