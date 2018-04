Vader van Nederlandse Sharleyne eist dat van moord verdachte 'mama' van graf af gaat Victor Schildkamp

13 april 2018

18u10 1 In Nederland eist de vader van een meisje dat in zeer verdachte omstandigheden overleed, dat het woord 'mama' van haar grafsteen wordt gehaald. Hélène J., de moeder van Sharleyne Remouchamps, zit namelijk in de cel. Ze wordt ervan verdacht het achtjarige meisje van een flat te hebben gegooid in Hoogeveen .

Advocaat Sébas Diekstra, die de vader van Sharleyne bijstaat, zegt dat door een gespecialiseerd advocaat wordt onderzocht welke juridische mogelijkheden er zijn om de grafrechten nog op te eisen. Dit om naast de moeder ook de ouders van de moeder van het graf te kunnen halen. "Niet alleen staat de vader niet op de grafsteen, ook Sharleynes achternaam staat er niet op en dat is nu net de naam van de vader", zegt Diekstra. Sharleynes ouders leefden na hun scheiding in onmin met elkaar.

Sharleyne Remouchamps overleed in juni 2015 na een val van de tiende verdieping van de galerijflat in Hoogeveen, waar ze woonde met haar moeder. Hélène J. werd pas definitief voor de rechter gesleept nadat Sharleynes vader Victor Remouchamps het Openbaar Ministerie daartoe dwong via een speciale procedure. De vrouw werd aangehouden en zit in de cel.

Knuffel

Het bewijs tegen haar wordt inmiddels groter. Zo lijkt Sharleyne gewurgd te zijn, was de moeder dronken in de nacht van het drama en zou de knuffel van Sharleyne van de flat zijn gegooid. De inhoudelijke rechtszaak tegen Hélène moet echter nog komen. Zij ontkent het meisje te hebben vermoord, maar heeft nooit willen verklaren wat volgens haar die nacht is gebeurd.

De grafrechten liggen echter bij de moeder van het meisje, die die rechten weer heeft overgedragen aan haar eigen ouders, Sharleynes oma en opa. Op het graf staat dat 'mama, oma en opa' eeuwig Sharleynes naam zullen noemen. De naam van de vader wordt niet genoemd.

Wat de zaak rond de rechten van het graf ingewikkeld maakt, is dat Victor Remouchamps het meisje kort na haar geboorte wel heeft erkend, maar niet wist dat hij daarbij het ouderlijk gezag moest aanvragen.