Vader van Nederlands spookgezin is nog altijd niet verhoord omdat hij al jaren niet meer kan praten

12 december 2019

14u08

Bron: ANP 2 De vader van het Nederlandse spookgezin dat een teruggetrokken leven leidde op een boerderij in het Drentse Ruinerwold, is twee maanden na zijn arrestatie nog altijd niet verhoord door de politie. Zijn advocaat Robert Snorn bevestigt donderdag berichtgeving van het Dagblad van het Noorden dat de 67-jarige Gerrit-Jan van D. enkele jaren geleden een hersenbloeding heeft gehad en daardoor zijn spraakvermogen volledig is verloren.

De politie en het Openbaar Ministerie zoeken volgens Snorn nog naar methoden om de vader wel te kunnen verhoren. Een schriftelijk verhoor is evenmin mogelijk, omdat hij gedeeltelijk verlamd is geraakt door de bloeding. Verstandelijk is er volgens zijn advocaat niets aan de hand, maar zijn spraakvermogen is totaal verdwenen.



De vader wordt verdacht van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving van zijn zes jongvolwassen kinderen.