Vader van moord verdachte Canadese tiener zegt dat hij "perfect begrijpt" hoe families slachtoffers zich voelen, maar die pikken dat niet

De vader van een van de tieners die verdacht worden van drievoudige moord in Canada, heeft in een interview gezegd dat hij "perfect begrijpt" hoe de families van de slachtoffers zich voelen omdat hij zelf ook zijn zoon verloren is. Enige verantwoordelijk voor de gruwel die zijn kind aanrichtte, wimpelde Alan Schmegelsky categoriek af. Iets waar de nabestaanden geen oren naar hebben.

Schmegelsky deed zijn uitspraken in het Australische programma 60 Minutes. Enkele dagen eerder waren na een lange klopjacht twee lichamen gevonden die volgens de Canadese politie zo goed als zeker toebehoren aan zijn zoon Bryer (18) en diens kameraad Kam McLeod (19). De twee worden verdacht van de moord op de Australische Lucas Fowler (23), zijn Amerikaanse vriendin Chynna Deese (24) en Leonard Dyck (64) uit Vancouver, half juli langs een snelweg in British Colombia.

Moeilijke jeugd

Alan Schmegelsky omschreef aan 60 Minutes de moeilijke jeugd van zijn zoon – zijn ouders scheidden toch hij nog klein was en hij kreeg niet altijd de aandacht die hij nodig had – en vertelde dat hij eerst bewijsmateriaal wil zien eer hij gelooft dat zijn zoon echt een moordenaar is.





Hij zei ook dat hij meeleefde met de families van de slachtoffers. “Het spijt me voor wat er gebeurd is”, klonk het. “Of het nu mijn zoon was of iemand anders, we weten het niet. Maar ik ben net mijn zoon verloren. Ik weet perfect hoe ze zich voelen. Ik weet dat ze verdriet hebben en uit naam van ons hele land wil ik mijn spijt aan hen betuigen.” (lees hieronder verder)

Hij vertelde ook hoe zwaar het was om te moeten horen dat zijn zoon waarschijnlijk dood is. “Het doet veel pijn. Hij was mijn enige kind. Ik zal hem nooit meer kunnen knuffelen, nooit meer kunnen plagen. Ik zal nooit meer tijd met hem kunnen doorbrengen. Veel ouders weten hoe ik me voel.”

Geweld en wapens

Alan Schmegelsky weigerde echter om enige verantwoordelijkheid te nemen voor de fascinatie van zijn zoon voor geweld en wapens. Ook toen hij ermee geconfronteerd werd dat hij Bryer een replicageweer cadeau deed toen hij 17 was. “Ik ga hier niet zeggen dat het mijn schuld is”, was het antwoord. “Dat ga ik niet doen. Ik heb hem nooit een echt geweer gegeven, oké? Ik gaf hem geen geweer waarmee je iemand kan doden.” (lees hieronder verder)

De families van de slachtoffers lieten eerder dit weekend al weten dat ze daar geen boodschap aan hebben. Dat deden ze in een reactie op een zelf uitgegeven boek van Alan Schmegelsky over zijn gezin en zijn familiegeschiedenis: ‘Red Flagged’.

De zus van de vermoorde Chynna Deese schreef op Facebook dat ze helemaal niet vindt dat Alan Schmegelsky hun situatie kan begrijpen. “We zijn niet uit hetzelfde hout gesneden”, aldus Kennedy Deese, “want je speelt het slachtoffer en ontkent je eigen aandeel in de opvoeding van je kind en zijn uiteindelijke ondergang. Je kan ons niet begrijpen, want wij hebben geen aandeel in jouw pijn, maar jij wel in die van ons. Aan de moordenaars en hun familie: het enige juiste wat je kan doen als er vergissingen worden gemaakt, is je verantwoordelijkheid opnemen. De enige juiste verklaring die je kan afleggen, is een oprechte verontschuldiging. Niettemin vergeven we je en tonen we genade.” (lees hieronder verder)

Kennedy omschrijft haar zus verder als een meevoelende, sterke en hardwerkende vrouw, die een psychologiediploma haalde in de hoop mensen als Schmegelsky te kunnen helpen: “Omdat ze graag mensen ondersteunde en hen wilde tonen dat ze niet alleen waren.”

Autopsie

Maandag wordt overigens het verslag verwacht van de autopsie op de twee lichamen die vorige week gevonden werden in de Canadese provincie Manitoba. De politie heeft al laten weten dat de lijkschouwing achter de rug is. Het verslag zou definitief uitsluitsel moeten geven of de lichamen toebehoren aan de moordverdachten en licht moeten werpen op hoe ze aan hun einde kwamen.