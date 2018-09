Vader van kind (4) dat aan balkon bengelde in Parijs moet zich verantwoorden voor de rechter Redactie

25 september 2018

11u12

Bron: Paris Match 1 De vader van het vierjarige jongetje dat in mei aan een balustrade van een appartement in Parijs bengelde, moet vandaag voor de rechter verschijnen. Hij riskeert een celstraf en een serieuze boete. De beelden van het kindje dat gered wordt door Mamadou Gassama (24) zijn vier maanden geleden de wereld rondgegaan.

Gassama - op dat moment een Malinese migrant zonder papieren maar dankzij zijn heldendaad genaturaliseerd tot Fransman - klom het gebouw op als een echte Spiderman. De ouders van het jongetje waren nergens te bespeuren.

De vader had na het voorval aan de politie verklaard dat hij naar de supermarkt was. De man had nadien een omweg genomen op de terugweg naar huis om het spel Pokemon Go te spelen. Zijn vierjarige zoontje zat daardoor minstens 45 minuten alleen in het appartement. De moeder verbleef met hun jongste kind op het Franse eiland La Réunion, in de Indische Oceaan. Zij is ondertussen teruggekeerd naar Parijs.

Celstraf

De vader moet zich vandaag voor de rechter verantwoorden voor “verzaken aan zijn wettelijke verplichtingen als ouder”. De man riskeert twee jaar cel en een boete van 30.000 euro.

Held

Gassama werd als een echte held onthaald in Frankrijk. Hij kreeg van de Franse president Emmanuel Macron het staatsburgerschap. In juni mocht hij van de Parijse burgemeester Anne Hidalgo de hoogste onderscheiding van de stad - la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris - ontvangen.

Meer over Mamadou Gassama

Parijs