Vader van Jozef Chovanec (38) reageert op overlijden van zijn zoon: “Zo behandel je zelfs geen dieren”

22 augustus 2020

20u11

Bron: VTM NIEUWS 12 De vader van Jozef Chovanec (38), de man die in februari 2018 omkwam na een politieoptreden in Charleroi, heeft tegenover de lokale media in Slovakije gereageerd op het overlijden van zijn zoon. Hij belooft niet bij de pakken neer te blijven zitten: “We zullen alles doen wat nodig is”.



“Wat ze gedaan hebben is verschrikkelijk”, zegt de man tegenover de journalisten. “Zo behandel je zelfs geen dieren. We zullen alles doen wat nodig is. We kunnen niet bij de pakken blijven zitten en niets doen.”

In Slovakije is er commotie ontstaan rond de feiten. Eerder reageerden Slovaakse politici al verontwaardigd op de video. “Net als het Slovaakse publiek ben ik geschokt door de beelden in de Belgische media en door de brutaliteit waarmee Belgische politieagenten tegen onze staatsburger Jozef Chovanec opgetreden zijn”, zei de Slovaakse minister van Buitenlandse Zaken, Ivan Korcok, op woensdag.

Politieoptreden

Jozef Chovanec (38) overleed in februari 2018 in een politiecel nadat hij verward en agressief gedrag op de luchthaven van Charleroi had vertoond. Toen hij zijn hoofd tot bloedens toe tegen de muur van de cel bonkte, probeerden vijf agenten hem in bedwang te houden. Een agente maakte een Hitlergroet, een andere deed een dansje. De agenten legden een doek over zijn hoofd en gingen minutenlang op zijn ribbenkast zitten. Chovanec stierf enkele dagen later nadien in het ziekenhuis.

De bal ging pas aan het rollen toen de beelden van de politie-interventie via deze krant werden geopenbaard.

Topofficiers opgestapt

Al twee topofficiers hebben een stap opzij gezet naar aanleiding van het politieoptreden. Vandaag werd bekend dat de directeur van de luchtvaartpolitie, Danny Elst, een ordemaatregel krijgt opgelegd waardoor hij moet opstappen. Eergisteren kondigde André Desenfants, de nummer twee van de federale politie, al aan dat hij zijn post verliet in afwachting van de uitkomst van verder onderzoek.

De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie komen volgende week samen naar aanleiding van het incident.

