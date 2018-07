Vader van in Italië vermiste Koen: "Sinds vrijdag is ons leven een horrorfilm" Iris van der Boom en Nils de Kruijff

23 juli 2018

11u10

Bron: AD.nl 0 Na ruim drie dagen zoeken, is er nog steeds geen teken van leven van de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest. De Nederlandse tiener verdween donderdagnacht in Italië, na een avondje stappen. Zijn radeloze ouders en vrienden speuren met politie en brandweer campings en strandjes af langs het Gardameer. Ook boven het water wordt gezocht.

Even leek er een aanknopingspunt in de opmerkelijke vermissing van de tiener. Een werkneemster van vakantiepark Gasparina Village bij het Italiaanse stadje Peschiera del Garda had het vermoeden de jongeman donderdagnacht aan het einde van haar dienst te hebben gezien. In het gezelschap van een meisje met halflang haar. Mogelijk zou hij met haar langs het strand zijn gelopen naar camping Lido, om haar thuis te brengen.

Voor de Italiaanse politie en Koens ouders alle reden om het meisje op te sporen, de medewerkster zou weten wie zij was. Helaas bleek na een paar uur zoeken dat het om een persoonsverwisseling ging. En daarmee om een dood spoor.



Ook een tweede andere tip, die gisterennamiddag binnenkwam, heeft vooralsnog niets opgeleverd. Koen zou in de vroege ochtend rond 5 uur zijn gezien, lopend op de weg langs attractiepark Movieland. Nog geen twee kilometer van Eurocamping Pacengo, waar hij met zijn ouders en vrienden verbleef. Een zoektocht bleek tevergeefs. En zo worden zijn vrienden, waarmee hij donderdagnacht ging stappen, zijn broer en zijn ouders constant geslingerd tussen hoop en vrees.

Ik peins me suf, maar kan niet bedenken waarom hij zelf niets van zich zou laten horen Vader Gertjan van Keulen

Scenario's

"Sinds vrijdag is ons leven een grote horrorfilm", zegt Koens vader, Gertjan van Keulen, die de afgelopen nachten niet meer dan twee uur heeft geslapen. "Alle scenario’s sproken maar door mijn hoofd. Misschien is Koen wel gedrogeerd en loopt hij ergens radeloos rond. Of zou hij misschien ontvoerd zijn? Zolang we geen slecht nieuws hebben, hopen we dat Koen nog in leven is."

Zijn zoon werd donderdagnacht door zijn vrienden het laatst gezien rond twee uur toen ze gezamenlijk met een shuttlebus na een avond uit terugreden vanuit Lazise richting de camping. Zijn vrienden stapten bij de juiste halte uit, maar Koen besloot nog even te blijven zitten. "In de bus zaten andere Nederlandse jongens. Hij zou een halte verder uitstappen en dan terugwandelen naar zijn eigen camping", zegt Gert-Jan van Keulen.

Naar het gevoel van Koens ouders kwam de hulp van de plaatselijke autoriteiten aanvankelijk maar moeizaam op gang. Het opvragen van camerabeelden bij campings, een benzinestation en een pizzeria in de omgeving van de verdwijning, gebeurde puur op verzoek van de ouders zelf. "Pas sinds de Nederlandse consul zondag ter plaatse is, komt er meer schot in de zaak", aldus de vader. Een restaurant van een beachclub doet inmiddels dienst als crisiscentrum.

Reddingshonden

Net als gisteren zoeken vandaag ongeveer 250 vrijwilligers samen met de politie naar de vermiste jongeman. Afgelopen nacht heeft het gestormd in de regio, met regen en hagel. De kans bestaat dat daardoor eventuele sporen zijn gewist. Vanmiddag worden zestien reddingshonden en hun begeleiders van de Nederlandse Stichting Reddingshonden RHWW verwacht, die de lokale autoriteiten in Italië zullen ondersteunen. Hun komst liet even op zich wachten, omdat de RHWW verzekerd wilde zijn van officiële toestemming ter plaatse. Ook daarin heeft de consul een rol gespeeld.

"We gaan het zoekgebied opsplitsen en dan perceel voor perceel met onze honden uitkammen", legt woordvoerder John van Norden uit. De hulphonden volgen geen geurspoor, daarvoor is Koen al te lang vermist. "Ze gaan af op mensen die ergens zitten of liggen. Dat kan ook onder water zijn."

Op de megacamping Pacengo, waar Koen met zijn familie was neergestreken, gaat het vakantieleven ondanks de trieste vermissing gewoon door. Terwijl zo'n 150 mensen onder wie tientallen campinggasten uit Nederland, de omgeving afstruinen, in de hoop op een teken van Koen, lagen de meeste gasten gisteren nog te bakken aan het zwembad of aan het meer. Ondertussen cirkelde opnieuw een politie helikopter boven het Gardameer. Het is voor vele toeristen de herinnering aan de vermissing van hun landgenoot. De Nederlanders Jesse en Anthony verlieten gisteren met hun mouintainbikes de camping voor een tochtje naar Lazise. "Uiteraard weten we dat Koen is vermist", zegt Jesse. "Heel triest voor de familie en vrienden."

We staan op dit moment in de overlevingsstand Vader Gertjan van Keulen

School leeft mee

De directeur van de school waar Koen ingeschreven staat, heeft op de website een blijk van medeleven geplaatst. "Wij zijn zeer ontdaan en weten niet goed wat te doen. De foto in de media van een vrolijke Koen, die we twee weken geleden nog actief gezien hebben bij het opbouwen van de podia voor de diploma-uitreiking, roept indringende emoties op. Wij hopen allen intens op een goede afloop en leven mee met de ouders en vrienden van Koen."

Koens vader noemt de vermissing van zijn zoon de nachtmerrie van iedere ouder. "We staan op dit moment in de overlevingsstand. Mijn vrouw is te emotioneel om te reageren. Koen is echt een stabiele jongen. Niet iemand die ruzie maakt. Ik peins me suf, maar kan niet bedenken waarom hij zelf niets van zich zou laten horen."