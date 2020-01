Vader van grootste serieverkrachter in Britse geschiedenis die levenslang kreeg: “Straf past bij zijn misdaden” LH

07 januari 2020

23u24

Bron: BBC 0 Gisteren werd de 36-jarige Reynhard Sinaga veroordeeld tot een levenslange celstraf voor 159 seksuele misdrijven in Manchester. Naast verkrachting is hij ook veroordeeld voor poging tot verkrachting en aanranding. Vandaag kwamen meer details naar buiten over zijn afkomst. Ook zijn vader reageerde op de uitspraak.

De zaak is de grootste verkrachtingszaak ooit in Groot-Brittannië. Sinaga zou in totaal tenminste 195 slachtoffers gemaakt hebben gedurende tien jaar, aldus de politie. Sinaga filmde in veel gevallen zijn daden terwijl zijn slachtoffers, die hij meestal opzocht in het uitgaansleven, bewusteloos waren. Ook in zijn thuisland Indonesië leidde het nieuws tot verontwaardiging, zo schrijft de BBC.

“Wij accepteren het vonnis. Zijn straf past bij zijn misdaden”, reageerde zijn vader Saibun Sinaga bij BBC Indonesia. Saibun Sinaga is een rijke zakenman die verschillende vestigingen van een bank bezit. Het was dankzij hem dat Sinaga - de oudste van vier kinderen in een conservatief christelijk gezin - in het Verenigd Koninkrijk kon studeren en een flat bewoonde in Princess Street, hartje Manchester.

Flamboyant en populair

Sinaga’s voormalige studievrienden aan de Universiteit van Indonesië zeggen dat hij een flamboyante en populaire student was. “Hij was erg sociaal, vriendelijk, gemakkelijk in de omgang en aangenaam om mee samen te werken aan projecten”, klinkt het. Ze verloren het contact met hem toen hij naar Manchester vertrok in 2007 om er zijn studie verder te zetten. Naar verluidt had hij zijn familie verteld dat hij voor altijd in Groot-Brittannië wilde wonen.

De rechter in Manchester noemde Sinaga gisteren een “kwaadaardig seksueel roofdier dat op mannen jaagt”. Sinaga’s moeder was het enige familielid dat een van de processen tegen hem bijwoonde.