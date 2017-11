Vader van buitengesloten autistisch zoontje zegt ‘zijn gedacht’ op Twitter en wordt als held onthaald IB

Bron: standard.co.uk 0 rv Reilly. Shane Stephenson, de vader van het non-verbaal autistische zesjarige jongetje Reilly, kon er niet langer tegen dat zijn zoontje voor alle feestjes niet wordt uitgenodigd en ventileerde zijn frustratie daarover in een Facebookbericht gericht aan zijn vrienden.

Het berichtje, dat recht uit het hart kwam, werd massaal gedeeld en raakte een snaar bij andere ouders met kinderen met autisme, voor wie de situatie helaas maar al te bekend voorkwam. “Reilly heeft autisme, geen f*** lepra”, begint de vader kwaad. “Dit heeft al een tijdje liggen sudderen, dus ik ga het nu gewoon zeggen en wie er niet tegen kan: dat is jouw probleem! Reilly is zes jaar oud en mijn zogenaamde vrienden die ook kinderen hebben houden ook kinderfeestjes. We kregen geen enkele uitnodiging. Geen enkele! Denk daar maar eens aan wanneer jullie je feestjes houden! Hebben jullie enig idee hoe pijnlijk dit is? En voor de duidelijkheid: in de toekomst hoeven jullie niet meer af te komen, hij is niet slechts een aanhangsel, hij betekent alles voor mij!”

Gebroken hart

Het berichtje werd daarna op Twitter gepost door Reilly’s moeder, wier hart naar eigen zeggen brak toen ze het las. Daar werd het opgepikt door andere ouders van kinderen met autisme, die zich er helaas volledig in herkenden. “Dat bericht somt op hoe ik me ook voel. Wij ouders van autistische inderen zullen elkaar altijd steunen”, schreef ene Chris. “Hij heeft fantastische ouders en zal goede vrienden tegenkomen, dat lukt kinderen. Hij is een trotse vader en ik heb zelf evenveel gevloekt (het originele berichtje staat vol vloeken, red.) Hij is een trotse vader. Zielige mensen”, schrijft Jason Lowe. “Elk woord staat perfect op zijn plek”, zegt Marty Palmer dan weer. “Ik weet niet of ik moet lachen of huilen om het karakter en de sterkte van die man", besluit Mark Thomas.

Anderen zeggen dan weer dat wel ooit een autistisch kind voor het verjaardagsfeestje van hun kind hebben uitgenodigd, maar dat de moeder van het autistische kind dacht dat het een grap was, aangezien het kind normaal nooit werd uitgenodigd.

