Vader tramschutter: hij moet boeten als hij de dader is David van der Heeden

18 maart 2019

20u34

Bron: AD.nl 0 De vader van de hoofdverdachte van de schietpartij in een tram in Utrecht, Gökmen Tanis (37), heeft in de Turkse media gereageerd op het nieuws. Tegen het persbureau Demirören zegt hij dat zijn zoon uit zijn eerste huwelijk “ervoor moet boeten als hij de dader is”.

Mehmet, de vader van de in Utrecht opgepakte vermoedelijke tramschutter, zegt dat hij al sinds 2008 geen enkel contact meer heeft met zijn zoon. “Ik heb al 11 jaar niet meer met hem gesproken”. De verdachte van het bloedbad werd in de Turkse provincie Yozgat geboren.



Zijn ouders trokken jaren geleden naar Nederland. Zijn vader keerde terug naar Turkije, nadat hij was gescheiden. Hij vestigde zich in de stad Kayseri. Daar hertrouwde hij. “Ik weet niet in wat voor soort psychologische staat iemand verkeert die zo’n daad pleegt”, aldus vader Mehmet.



“Wat kan ik doen? Niemand heeft het recht een ander van het leven te beroven”, vervolgt de man. “Hij is in Nederland, ik ben hier. Ik ben al elf jaar niet in Nederland geweest. Ik weet niet wat hij doet, hoe hij leeft. Ik praat niet met hem. Zij hebben mij verstoten en ik hen. Vroeger gedroeg hij zich niet zo agressief”.

Eerder op de avond maakte de Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekend dat ook de Turkse inlichtendienst onderzoek doet naar de vraag of de dodelijke schietpartij uitgevoerd is uit persoonlijke of uit terroristische motieven.