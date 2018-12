Vader steekt zoon (12) neer in Arnhem: jongen overlijdt, andere zoon op de vlucht Marlies Rothoff

22 december 2018

15u08

Bron: AD.nl 0 In het Nederlandse Arnhem is een lichaam gevonden in een woonhuis. Het gaat om een steekpartij binnen een gezin. De politie heeft kort na de melding een verdachte aangehouden.

Het blijkt te gaan om een vader die zijn twee zoons heeft aangevallen. Bij de steekpartij is de zoon van 12 om het leven gekomen. De andere zoon (15) is gevlucht. De man is achter de zoon aangerend, maar is vrij snel opgemerkt en opgepakt door de politie. De moeder van de jongens woont in Duitsland.

Volgens buurtbewoners woonde de man zeven weken in de straat samen met zijn zoons. Ook vertellen zij dat de man problemen had.

Eerder op de ochtend was er ook een traumahelikopter opgeroepen en er was een ambulance aanwezig.

Op dit moment doet de technische recherche onderzoek en zijn er hekken geplaatst voor de woning.

In een huis aan de Dragonstraat in Arnhem is een dode gevonden. De politie heeft een man aangehouden als verdachte. Wat er zich heeft afgespeeld wordt onderzocht. ^MvS Politie Arnhem(@ POL_Arnhem) link