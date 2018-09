Vader steekt peuter in speelautomaat om prijzen te stelen TDM

21 september 2018

Een man uit Massachusetts wordt vervolgd omdat hij zijn peuter in een speelautomaat had gezet in een winkelcentrum om zo prijzen te stelen. In een video is te zien hoe de 34-jarige Anthony H. zijn dochter in de machine steekt en haar aanmoedigt om prijzen te stelen. De man wordt verdacht van diefstal, inbraak en kindermishandeling.