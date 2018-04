Vader sluit mentaal gehandicapte zoon 20 jaar lang op in kooi van één meter hoog Jolien Meremans

Bron: AFP 0 Een Japanse vader wordt ervan beschuldigd zijn mentaal gehandicapte zoon twintig jaar lang te hebben opgesloten in een krappe kooi. De man werd zaterdag opgepakt door de politie. Zijn zoon woont intussen in een instelling en maakt het verrassend goed

Yoshitane Yamasaki, 73 jaar, werd gearresteerd omdat hij zijn inmiddels 42-jarige zoon in hun huis in Sanda, in het district Hyogo, voor meer dan twintig jaar opsloot in veel te krappe kooi. Volgens berichten van de lokale media was de kooi slechts één meter hoog en 1,8 meter breed en stond ze in zelfgebouwde cabine naast het ouderlijk huis.

Volgens de media erkende de verdachte de feiten. "Ik heb mijn zoon gedwongen meer dan twintig jaar in een kooi te wonen omdat hij psychische problemen had en omdat hij vaak acteerde", vertelde de man. Hij voegde eraan toe dat hij zijn zoon wel voldoende eten gaf en hem af en in bad stopte.

Het slachtoffer lijdt aan rugklachten maar bevindt zich in een stabiele toestand. Volgens de televisiezender NHK woont hij nu in een instelling en maakt hij het verrassend goed.