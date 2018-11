Vader slachtoffer schietpartij in tranen: “ Cody, ik hou van jou” Redactie

09 november 2018

Jason Coffman, de vader van één van de slachtoffers van de schietpartij in in Thousand Oaks , reageert op het nieuws dat zijn zoon de schietpartij niet overleefd heeft. Hij kan de tranen niet bedwingen wanneer hij over zijn 22-jarige zoon vertelt. Eind deze maand zou Jason Coffman opnieuw vader worden maar zijn eerst geboren zoon zal zijn dochter nooit gekend hebben.