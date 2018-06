Vader schrikt en schiet zoon (14) dood kv

06 juni 2018

20u56

Bron: ANP 4 Een man heeft in Zuid-Afrika zijn zoon (14) doodgeschoten, nadat de jongen hem liet schrikken. De politie vermoedt dat de vijftigjarige vader in een opwelling schoot, bericht de Zuid-Afrikaanse nieuwssite News24.

De schutter had zijn zoon met de auto naar school gebracht en viel daar vervolgens in slaap. "De jongen kwam later terug en tikte tegen het passagiersraam van de wagen van zijn vader", zei een politiewoordvoerder. "De vader lag te slapen terwijl hij een vuurwapen droeg, schrok van het geklop van zijn zoon en schoot richting de kloppende persoon."

De man ontdekte vervolgens dat hij zijn zoon had neergeschoten. "De jongen overleed onderweg naar het ziekenhuis", zegt de woordvoerder. De politie liet de vader aanvankelijk gaan nadat hij een verklaring had afgelegd, maar arresteerde de man vanochtend alsnog.