Vader pleit schuldig aan het stalken van zijn eigen dochter ses

13 juni 2019

17u56

Bron: The Independent, BBC 0 Na vruchteloze pogingen om haar te laten stoppen met studeren en haar in een gearrangeerd huwelijk te dwingen, ging een 46-jarige vader uit het Britse Northamptonshire over tot het stalken van zijn eigen dochter.

De man werd uiteindelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen weken en een omgangsverbod van vijf jaar.

Hij begon het meisje, nu 20, te volgen in 2017, toen ze uit Northamptonshire verhuisde om aan de universiteit van Leicester te studeren. Dat ze überhaupt mocht gaan studeren was voor haar al een overwinning op zich. Toen ze vijftien was, kon ze zich verzetten tegen een gedwongen huwelijk met een Albanese man. Sindsdien bereidde ze zich stiekem voor op een academische carrière. In het geheim schreef ze zich daarna ook in aan de universiteit.

Dreigberichten

De familie was daar absoluut geen voorstander van, maar stemde toch in, nadat ze een waslijst aan regels had opgesteld waar het meisje zich aan moest houden. Op maandag werd ze gebracht en op vrijdag weer opgehaald. Ook woonde een familielid bij haar in om een oogje in het zeil te houden.

Nadat het meisje gezien werd met een man, begon ze dreigberichten te ontvangen van haar familie. In november 2017 probeerde haar vader haar al op te zoeken in haar stekje op de campus, zonder succes.

Maar vorige maand kreeg hij haar wel te pakken toen ze op weg was naar de universiteit. De man greep zijn dochter hardhandig vast en duwde haar tegen de muur. Omstaanders kwamen tussenbeiden, wat later werd hij gearresteerd.

Schuldig

Hij pleitte zelf schuldig aan het stalken van zijn dochter, en de angst die hij daarmee bij haar veroorzaakte.

“Ik hoop dat het feit dat haar vader zijn misdaad heeft toegegeven, haar rust brengt. Ze kan de draad van haar leven weer oppikken, zonder bang te moeten zijn haar vader tegen te komen”, zegt Steve Hobby, detective bij de onderzoekseenheid van Leicester voor huiselijk geweld.