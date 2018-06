Vader Pinkpop-verdachte in shock: "Mijn zoon is hardwerkende man met twee kinderen, dit moet ongeluk zijn" Niels Klaassen

18 juni 2018

19u59

Bron: AD.nl 1 In de straat waar de verdachte van het Pinkpop-drama woont, wordt met verbijstering gereageerd op de fatale aanrijding. De vader van de verdachte is in shock: "Dit moet een ongeluk zijn. Hij gebruikt geen alcohol of drugs.''

Op nog geen tien kilometer van het Pinkpop festival parkeerde de 34-jarige Danny S. vanochtend het witte busje naast zijn huis in Heerlen. Om vervolgens zelf naar zijn werk in Amsterdam te gaan.



De vader van de verdachte woont in dezelfde straat en is in shock: "Het is een hardwerkende man met twee kinderen'', zegt hij. Volgens hem gebruikt zijn zoon geen drank of drugs: "Het is een rustige jongen. Hij werkt in de podiumbouw, in Amsterdam. Het moet gebeurd zijn op weg naar zijn werk, hij moest nog iemand oppikken.''



De vader sprak zijn zoon sinds de aanrijding niet, maar volgens hem is hij "helemaal overstuur". "Dit moet een stom ongeluk geweest zijn. Het is verschrikkelijk.''

Oud boompje

Wat er vannacht is gebeurd in Landgraaf, blijft ook voor de buren een raadsel. Al wordt het scenario van een aanslag hier in Heerlen praktisch als irreëel bestempeld. Een man staat even verderop in de deuropening: "Hij is aan het verbouwen, hij woont er net. Ik vroeg een keer of ik in zijn bouwcontainer een oud boompje mocht dumpen. Hij zei: 'tuurlijk, dat mag'. Niks aan de hand.''