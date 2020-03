Vader opgepakt, drie dagen na gezinsdrama in Nederlandse Etten-Leur mvdb / Bron: ANP - BD.nl

31 maart 2020

16u36 6 De man die wordt verdacht van een gezinsmoord in het Nederlandse Etten-Leur is deze middag opgepakt in de Noord-Brabantse gemeente.

De slachtoffers werden zaterdagavond gevonden in een woning aan de Dasseburcht in Etten-Leur, een gemeente op zo’n twintig kilometer van de Belgische grens. Het gaat om een oma, een moeder en twee jonge kinderen van respectievelijk twee en zes jaar oud. De verdachte is de 33-jarige vader van het gezin.



De politie verspreidde de naam en een foto van de verdachte om hem te vinden. Via Burgernet werd ook een oproep gedaan om naar de man uit te kijken. Hij was zaterdag aan het einde van de middag voor het laatst gezien bij een supermarkt in Etten-Leur. Het is niet bekend waar hij sindsdien is geweest. Volgens onze collega’s van het Brabants Dagblad is de man op straat staande gehouden. Mogelijk heeft een burger de politie geholpen bij de aanhouding.