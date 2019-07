Vader ontvoert vier dochters in Nederland en neemt ze mee naar Syrië AD

18 juli 2019

17u21

Bron: Yamilla van Dijk 0 Vier zusjes uit Den Haag zijn een maand geleden ontvoerd door hun vader. Het onderzoek leert dat hij ze meegenomen heeft naar Syrië.

Mostafa haalde op 21 juni zijn twee oudste dochters Hain (7) en Berivan (5) van school op. Dat deed hij onder valse voorwendselen, aldus de politie. Daarna pikte hij ook nog Sharifa (3) en Tala Ahmad (2) op en is hij met de noorderzon vertrokken.

Op het moment dat de moeder van de kinderen erachter kwam, alarmeerde zij direct de politie. De meisjes werden diezelfde dag nog als vermist opgegeven, maar de politie wachtte om daarmee naar buiten te komen. “De privacy van jonge kinderen is heel belangrijk”, luidt de uitleg. “We wegen voortdurend af of de urgentie hoog genoeg is. Uiteraard hebben wij wel direct het opsporingsproces in gang gezet.”

Vandaag besloot de politie dan toch om met foto’s van de kinderen naar buiten te treden. De vader staat internationaal geseind.

“Contact via telefoon”

Intussen is er toch al iets meer duidelijkheid. De politie staat in contact met de vader en zijn er concrete aanwijzingen dat zij in Syrië verblijven. “We spreken met hem via de telefoon”, zegt de politiewoordvoerder. “Het is in kader van het onderzoek ook belangrijk dat wij op deze manier met hem in contact blijven. Samenwerking met de autoriteiten is in Syrië natuurlijk moeilijker dan in andere landen.”

Hoe het met de kinderen gesteld is, kan de woordvoerder niet zeggen.