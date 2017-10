Vader niet meer verdacht van moord op dochtertje (2), nadat zijn nu 7-jarige zoon plots alles opbiecht ADN

Bron: The Washington Post, The Fort Worth Star-Telegram 0 Watauga Police Department Anthony Michael Sanders is opnieuw een vrij man. Een vader uit Texas wordt niet langer verdacht van de moord op zijn 2-jarig dochtertje, en dat door een ongelofelijke twist. Zijn nu 7-jarig zoontje biechtte onlangs aan mama op dat hij de dood van zijn zusje heeft veroorzaakt. De vader heeft de gevangenis mogen verlaten.

Anthony Michael Sanders (33) zat al bijna twee jaar in de cel voor het verstikken van de kleine Ellie Mae Sanders (2). Het gerecht vermoedde een uit de hand gelopen woedeaanval.

Terug naar december 2015. Anthony Michael Sanders paste in zijn huis in Watauga in Texas op de kindjes, terwijl zijn vrouw naar een kunstevenement was. Toen zij terugkwam 's avonds, zat Sanders met hun 5-jarige zoontje in de woonkamer. Ellie was in haar slaapkamer. Ellie's broertje ging daarna naar de kamer van zijn zusje. "Ik krijg haar niet wakker", kwam hij zijn mama en papa wat later vertellen. "Ze slaapt, maar ze wordt niet wakker." Sanders snelde naar de slaapkamer en riep naar zijn vrouw dat ze onmiddellijk de hulpdiensten moest bellen.

"Ik krijg haar niet wakker. Ze slaapt, maar ze wordt niet wakker"

Toen de politie en de ambulance arriveerden, zagen ze hoe Sanders Ellie probeerde te reanimeren. Het mocht niet baten. Het meisje ademde niet meer. Ellie werd nog naar het ziekenhuis gevoerd, maar daar konden ze enkel nog haar dood vaststellen.

Dokters verklaarden dat het meisje verschillende recente verwondingen had, zoals bloedingen in en rond de ogen - meestal veroorzaakt door verstikking, zo blijkt uit gerechtelijke documenten. Er was ook sprake van bloed achter haar oor en twee bijtmarkeringen op haar rug die door een volwassene leken aangebracht. Dood door moord via verstikking was de conclusie, en vader Sanders was de hoofdverdachte.

Facebook Ellie Mae Sanders.

Computerspelletjes

Hij zou zijn handen over haar neus en mond hebben gelegd tot ze stierf, mogelijk omdat ze hem stoorde bij het spelen van zijn geliefde computerspelletjes. "Een woedeaanval", omschreef Jason Babcock van het Wautaga-politiekorps de feiten aan de Fort Worth Star-Telegram toen Sanders van moord werd beschuldigd in 2016. "Hij was heel erg bezig met computergaming", voegde hij toe. "Hij deed het constant. Ze heeft hem mogelijk op de één of andere manier gestoord." Sanders schreeuwde zijn onschuld uit, maar werd gearresteerd in de zaak in april 2016 en zat sindsdien in de Tarranty County Jail. Tot recent. Want er is een opvallende, tragische twist gekomen in de moordzaak. De rechtszaak die gepland was op 11 september is nooit doorgegaan. Op 13 september werd de zaak gesloten en mocht Sanders de gevangenis verlaten.

Volgens gerechtelijke documenten begon de zaak te ontrafelen op 23 augustus, toen mama Cassie Wright een opmerkelijk telefoontje pleegde naar aanklager Dale Smith. Haar nu 7-jarig zoontje zou haar verteld hebben dat hij verantwoordelijk is voor de dood van zijn zusje. Hij had haar niet 'slapend' gevonden, zo blijkt uit zijn recente verklaring.

"Hij kon het kussen niet meer bewegen. Hij zei dat het rechthoekig was en dat er iets inzat waardoor het heel zwaar was"

"Kussen was heel zwaar"

De jongen vertelde aan zijn mama dat hij een zwaar kussen over het gezicht van zijn zusje had gerold toen ze aan het spelen waren en dat hij het kussen niet meer van haar af kreeg. Uit de documenten blijkt dat de moeder niet weet of ze hem wel moet geloven en dat het allemaal niet logisch klinkt voor haar. Mede-aanklager Kelly Meador en onderzoeker Matt Hardy verhoorden het jongetje op 29 augustus. Ze kregen hetzelfde verhaal te horen. "Hij kon het kussen niet meer bewegen", klinkt het. "Hij zei dat het kussen rechthoekig was en dat er iets inzat waardoor het heel zwaar was."

Details

De zevenjarige verklaarde ook dat hij zijn moeder al eens eerder had verteld wat er was gebeurd, maar dat hij het aan niemand anders had durven zeggen omdat hij vreesde dat hij in de problemen zou komen. Aanklager Smith heeft de jongen verzekerd dat dit niet zal gebeuren. De aanklagers en onderzoeker ondervroegen diezelfde dag ook de moeder. Die liet verstaan dat haar zoon inderdaad al wel eens had gezegd dat "hij zijn zusje had vermoord" tijdens een therapiesessie in het verleden, maar dat de therapeut daar toen niet verder op inging en dat er nooit over details was gesproken. Pas nu gaf haar zoontje ineens heel specifieke informatie over het kussen.

De lijkschouwer bevestigde dat het best mogelijk is dat het broertje zijn zusje per ongeluk heeft verstikt. Sanders is volgens zijn advocaat Tim Moore "verheugd" met zijn vrijlating. "Hij heeft het altijd ontkend", aldus de advocaat. Hij gelooft niet dat zijn cliënt zich aan andere beschuldigingen moet verwachten.