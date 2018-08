Vader Matteo Simoni bouwde enige huis dat overeind bleef in rampgebied Lombok Birger Vandael

13 augustus 2018

20u42

Bron: eigen berichtgeving 0 Vandaag raakte bekend dat het dodental na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Lombok oploopt tot 436. Opvallend is dat luxehotel 'The Lombok Lodge' van Opglabbeekse uitbaters in het episch centrum quasi volledig intact bleef. Dit werd destijds gebouwd door architect Vittorio Simoni (64), vader van Matteo. Hij springt nu samen met Matteo mee in de bres voor de slachtoffers.

De schade in Indonesië bedraagt 300 miljoen euro. 352.000 mensen zijn hun woning kwijt. Omdat Anja Braeken en Ben Olaerts veel personeelsleden hebben die alles verloren hebben en in tentenkampen moeten overleven, startten zij een crowdfunding. Zij haalden inmiddels al 56.000 euro op. Vittorio en Matteo zullen nu voor extra steun zorgen.

"Ik ben er destijds een zestal keer geweest en de feiten raken me enorm", aldus Vittorio. "Toen ik het vreselijke nieuws hoorde, nam ik ook direct contact op met de mensen ter plaatse. Ik ken de kok en de managers, dat zijn al jaren dezelfde. Vroeger waren ze altijd vrolijk, het besef dat ze dit nu meemaken, doet pijn."

Anja en Ben waren al vaak ter plaatse geweest en de uitbouw van hun luxehotel was een droom die in vervulling kwam. Vittorio mocht het gebouw uittekenen. "Wij hebben toen eerste een skelet gebouwd en daardoor hebben zij nu geen zware schade. Dat in tegenstelling tot de woningen van de lokale bevolking, die vaak slechts in elkaar getimmerde constructies betreffen en bestaan uit hout en golfplaten", legt Vittorio uit.

Hulp

"We willen de huizen van onze medewerkers spoedig terug opbouwen. Het zou voor ons veel betekenen als mensen onze oproep via Facebook willen delen of als ze een kleine bijdrage willen leveren. Zelfs 5 euro helpt al”, aldus het koppel. De afgelopen dagen waren er nog enkele naschokken en de schade is immens. “Het is belangrijk om nu weer routine op te bouwen, want de wederopbouw is heel moeilijk omdat de lokale bevolking amper geld heeft. Daarom willen we hen helpen. De ervaren bouwvakkers uit Java die normaal eerst voor ons nieuwe project zouden instaan, mogen van ons eerst de huizen van ons team helpen herbouwen.

De crowdfunding is te vinden via www.gofundme.com/the-lombok-lodge-team-fundraising