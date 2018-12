Vader maakt schattige foto van slapende dochter op schommel, maar het blijkt symptoom van ernstige ziekte Karen Van Eyken

03 december 2018

Dave Fletcher uit het Britse stadje Claines was met zijn dochtertje van 23 maanden oud in een speeltuin toen hij een leuke foto maakte van zijn lieve kleine Izzy die in slaap was gevallen op de schommel. Maar wat hij toen niet besefte, was dat het meisje leed aan een ernstige ziekte en dat je dat al op die foto kon zien.

Aangezien de vader van het meisje niet bekend was met de symptomen, vermoedde hij niets. Pas toen Izzy in januari vorig jaar een vreemde uitslag op haar benen had die steeds erger werd en vervolgens ook koorts ontwikkelde, gingen de ouders met haar naar het ziekenhuis. Daar kregen ze nog dezelfde dag de vreselijke diagnose: leukemie. Daar vernamen ze ook dat de grote vermoeidheid van hun dochter te wijten was aan de ziekte. Het feit dat het meisje op de schommel in slaap was gevallen, was dus geen toeval.

“Toen we de diagnose te horen kregen, was dat voor ons een donderslag bij heldere hemel”, verklaart Dave. “Mijn vrouw en ik waren allebei in shock omdat het allemaal zo snel ging.”

Ook voor moeder Vicky was het een verschrikkelijke tijd: “Een familielid stierf vijf jaar geleden aan leukemie. We wisten niet wat de toekomst ging brengen.”



Het meisje is ondertussen drie jaar en onderging chemotherapie. Nu krijgt ze nog onderhoudsbehandelingen om ervoor te zorgen dat de ziekte niet terugkeert. Dave vindt het belangrijk om andere ouders voor de ziekte te waarschuwen.

“Een middag op de speelplaats heeft alles veranderd. Izzy was slaperig en viel uiteindelijk zelfs op de schommel in slaap. Maar ik stond er verder niet bij stil. Ik vond het gewoon een schattig moment en maakte een foto van haar. Pas veel later kwamen we tot het besef dat dit deel uitmaakte van het ziektebeeld. Izzy was voortdurend moe, had geregeld een verkoudheid en een paar kneuzingen en blauwe plekken op haar benen, maar ik dacht dat het bij haar jeugdige leeftijd hoorde”, legt Dave uit. “Wees dus steeds alert.”