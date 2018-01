Vader legt in hartverscheurende post uit waarom hij eigen dochter in lijkzak ritste TK

Bron: Daily Mirror 184 Facebook De feestdagen zijn normaal een leuke en vrolijke periode, maar bij Tim Sherman uit Ohio kon het niet slechter verlopen. Op kerstavond kreeg hij verschrikkelijk nieuws: zijn dochter Karisten was overleden aan een overdosis heroïne. In een pakkende post op Facebook legt hij nu uit hoe het zover kon komen, en waarom hij haar hoogstpersoonlijk in een lijkzak stopte.

Dat zijn dochter met een drugsverslaving worstelde, was geen geheim voor Tim. De man hielp haar een jaar geleden immers om clean te worden. "Ik dacht dat ze nooit meer zou terugkeren naar de 'draak' (zo noemt hij heroïne, nvdr.). Ik vergezelde haar op haar eerste Narcotics Anonymous meeting, nam haar mee naar Alcoholics Anonymous en stond de hele tijd aan haar zijde tijdens het ontnuchteringsproces", vertelt de man. "We hadden het er laatst nog over: ze vertelde dat de meetings hielpen omdat het mensen waren die hetzelfde meemaakten. Ze besloot om te blijven gaan. Ze keek me recht in de ogen en zei dat ze nooit meer heroïne wilde doen."

Toen Tim op kerstavond een bericht kreeg van de politie dat hij hen moest contacteren, dacht hij dan ook niet meteen aan het ergste. "Ik dacht 'wat heb ik in hemelsnaam uitgespookt'. Maar toen de detective vroeg of ik ergens privé kon bellen, zakte mijn maag in mijn schoenen." De agent deelde het droeve nieuws mee dat zijn dochter overleden was aan een overdosis. "Ik viel op mijn knieën op de grond en begon te huilen als een kind."

Belofte maakt schuld

Tim haastte zich daarna naar het huis van Karisten, waar hij haar dood aantrof in haar bed. "Ze zat verstijfd rechtop, met haar armen recht voor haar uitgestrekt. Alsof ze het leven wilde vastgrijpen. Ik mocht haar van de agenten niet aanraken omdat haar lichaam nog sporen van de dodelijke drug kon bevatten. Maar ik heb om handschoenen gevraagd, want ik wilde mijn dochter nog één keer helpen, haar omhelzen en vertellen dat ik van haar hield."

De gebroken vader stopte haar lichaam ook zelf in een lijkzak. "Dat had ik haar beloofd. Op haar eerste meeting zei ik dat ik haar zou bijstaan doorheen heel het proces, en dat ik haar lijkzak zou dichtritsen als de draak zou winnen. We hadden een heel liefdevolle relatie. Ik stond altijd klaar om haar uit de nood te helpen. Ik weet niet waarom ze me op het einde niet gebeld heeft om me om hulp te vragen. Het doet zo'n pijn dat ze niet gebeld heeft."

De man is er kapot van. "Ik mis mijn dochter zo hard. Ik weet dat heel wat mensen hetzelfde meemaken of het nog erger hebben, maar het blijft verschrikkelijk." Hij postte zijn verhaal echter niet om medelijden op te wekken. "Ik wil dat iedereen weet dat heroïne in ieders leven kan binnendringen en het kan vernietigen, wie je ook bent. Laat de drug je niet bedotten, en wees altijd op je hoede. Bij mijn eigen dochter liet ik de aandacht even verslappen en was ik blind voor haar draak. Omhels je geliefden en vertel ze hoeveel je van hen houdt, want je weet nooit of er nog een morgen komt."

