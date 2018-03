Vader krijgt rake klappen terwijl hij dochtertje op de arm heeft IVI

06 maart 2018

13u59

Bron: KameraOne 1

Richard Warry Brown, die zijn vierjarige dochter op zijn arm heeft, werd hard geslagen bij een wild gevecht in een bar. De knokpartij werd vastgelegd door een beveiligingscamera. De beelden in een kroeg in Colorado dateren van eind januari, de politie heeft één man opgepakt en is op zoek naar de andere daders.