Vader kan groot onheil voorkomen dankzij droneshot van zijn zwemmende kinderen Karen Van Eyken

04 juli 2019

16u17

Bron: Sky News, Instagram, 7s7 1 Eind vorige maand nam Dan Watson zijn kinderen mee naar het strand in Florida. Hij wilde met zijn drone een paar leuke kiekjes maken van zijn ravottende kroost. Maar wat hij via het livebeeld van zijn camera te zien kreeg, deed hem naar adem happen. Zijn kinderen verkeerden in gevaar.

Het was 23 juni. De Amerikaan navigeerde zijn drone over de kustlijn van New Smyrna Beach toen hij in de linkerbovenhoek van het beeld een donkere schaduw opmerkte. Ontegensprekelijk de contouren van een haai!

“Zie je die donkere schaduw net onder het wateroppervlak en die vijf mensen wat verderop? Dat was wat ik dit weekend te zien kreeg met mijn drone”, schreef hij op zijn Instagrampagina. “Alleen zijn drie van die vijf personen mijn kinderen! Swipe naar rechts om het resultaat te zien van mijn geschreeuw om hen ultrasnel uit het water te krijgen.”

Dankzij het droneshot kon de Amerikaan erger voorkomen, meldt ook Sky News. Watson vertelde dat hij het toestel normaal enkel voor professionele aangelegenheden bovenhaalt. “En wat als ik mijn drone die dag niet had gebruikt?” vroeg hij zichzelf af. “De haai baande zich duidelijk een weg richting strand.”

De kinderen vonden het een angstaanjagende ervaring, maar konden gelukkig ongedeerd ontkomen. “In het vervolg zullen we maar gewoon onze skills aanscherpen om een perfect zandkasteel te bouwen”, concludeerde de Amerikaan met gevoel voor humor.