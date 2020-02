Vader Julian Assange: “Uitlevering aan VS staat gelijk aan doodvonnis” TTR

18 februari 2020

10u45

Bron: BBC 2 De vader van WikiLeaks-oprichter Julian Assange, John Shipton, zegt in een interview met BBC dat “een uitlevering aan de VS gelijk staat aan een doodvonnis”. Het proces over een mogelijke uitlevering van Assange door Groot-Brittannië aan de Verenigde Staten begint op 24 februari. Assange wordt momenteel vastgehouden in de hoogbeveiligde Belmarsh-gevangenis aan de rand van Londen.

De Verenigde Staten beschuldigen er Assange (48) van de Amerikaanse klokkenluidster Chelsea Manning (destijds nog Bradley Manning) geholpen te hebben om geheime informatie publiek te maken over Amerikaanse militaire operaties in Irak en Afghanistan. Dankzij de publicatie van de geheime informatie kwamen Amerikaanse oorlogsmisdaden aan het licht. De Amerikaanse autoriteiten willen de voormalige voorman van klokkenluiderssite WikiLeaks graag in handen krijgen. De aanklacht tegen Assange, die in totaal 175 jaar gevangenisstraf riskeert, telt in totaal achttien punten.

De Australiër zit sinds april in de zwaarbeveiligde Belmarsh-gevangenis in het oosten van de Britse hoofdstad, nadat Ecuador zijn asielrecht had ingetrokken en hij in de Ecuadoraanse ambassade in Londen werd gearresteerd. Jarenlang had hij zich daar verschanst om aan een uitlevering aan Zweden te ontsnappen. Zweden zocht hem voor vermoedelijke verkrachting, maar dat onderzoek is intussen gestaakt.

Proces uitlevering VS

In een interview met BBC vertelt John Shipton, de vader van Assange, dat hij zich zorgen maakt over een mogelijke uitlevering van zijn zoon aan de Verenigde Staten. Volgens de man staat dat gelijk aan “een doodvonnis”. “Ik kan niet speculeren over de mentale toestand waarin Julian zich momenteel bevindt, maar ik kan me voorstellen dat hij erg bezorgd is. Een uitlevering aan de Verenigde Staten staat gelijk aan een doodvonnis”. Volgens de gespecialiseerde website Death Penalty Information Center laat de Amerikaanse justitie de doodstraf toe voor bepaalde misdaden, zoals spionage.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Sajid Javid verklaarde eerder dat hij instemt met het uitleveringsverzoek van Amerika. De rechter moet hier nu verder over beslissen. Het proces over een mogelijke uitlevering duurt wellicht tot de zomer.

Bekijk ook. “Gezondheid Assange zo slecht dat hij kan sterven in cel”: