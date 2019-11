Exclusief voor abonnees Vader Ivana Smit: “Ze hebben haar als een stuk vuil over de rand gegooid” Ton Voermans

30 november 2019

17u51

Bron: AD 0 Na twee jaar knokken heeft de familie van fotomodel Ivana Smit eindelijk een sprankje hoop op ‘gerechtigheid voor Ivana’. Haar dood wordt door de Maleisische politie nu, in het derde onderzoek, beschouwd als een moord. Maar de prijs is hoog. “We gaan eraan kapot.”

Ivana’s urn staat op het dressoir bij een kaarsje en verse rozen. Volgende week zaterdag is het twee jaar geleden dat ze werd gevonden in Kuala Lumpur. Ze was 42 meter gevallen vanaf het balkon van Alex en Luna Johnson. In die twee jaar was er nooit ruimte om te rouwen en dat heeft diepe wonden geslagen.

