Vader Greta Thunberg: “We vliegen niet meer en zijn nu veganist. Niet voor het klimaat, maar om onze dochter te redden van haar depressie” KVDS

30 december 2019

09u16 7 Ze inspireert miljoenen mensen met haar strijd voor het klimaat, maar niet iedereen stond te springen toen Greta Thunberg (16) de barricades beklom. Niet in het minst haar eigen ouders. Ze maakten zich zorgen dat hun dochter lessen miste door haar wekelijkse schoolstaking en omdat ze heel wat haat over zich heen kreeg. Maar ze werden haar grootste supporters toen ze zagen hoe ze opbloeide door haar engagement. En eindelijk haar jarenlange depressie achter zich liet.

Dat heeft de vader van Greta gezegd aan de Britse openbare omroep BBC. Svante Thunberg vertelde dat zijn dochter “drie of vier jaar” worstelde met depressie voor ze aan haar schoolstaking begon. Ze wilde niet meer eten en praten. “Het was de ultieme nachtmerrie voor elke ouder.”

Energie

Om hun dochter te helpen besloten Svante en zijn vrouw Malena Ernman – een operazangeres – meer tijd door te brengen met hun gezin in Zweden. Tijdens hun vele gesprekken kwam ook het klimaat ter sprake en dat leek iets wakker te maken in Greta.





Volgens Svante kreeg ze “energie” toen haar moeder besloot om niet langer te vliegen voor haar werk. En hetzelfde zag hij toen hij besloot om veganist te worden. Hij was er ook bij toen Greta met een zeilboot naar de klimaattop van New York en Madrid trok. (lees hieronder verder)

“Ik deed dat allemaal omdat ik wist dat het juist was. Maar ik deed het niet voor het klimaat, ik deed het om mijn dochter te redden”, aldus Svante Thunberg. “Ik heb twee dochters en om eerlijk te zijn: ze zijn het enige waar ik om geef. Ik wil gewoon dat ze gelukkig zijn.”

Volgens Svante is Greta nu een ander mens. Haar activisme zou haar “erg gelukkig” maken. “De meeste mensen zullen zeggen dat ze bijzonder is, omdat ze bekend is. Maar voor mij is ze nu eindelijk een gewoon kind. Omdat ze weer alle dingen doet die anderen ook doen. Ze danst, ze lacht en we hebben zo veel plezier. Het gaat nu echt goed met haar.”