Vader gezinsdrama in Zwitserland liet afscheidsbrief achter KVE

19 juni 2019

18u25

Bron: 24heures.ch, 20min.ch, Sudpresse 2 In het Zwitserse dorpje Apples werden maandagavond de levenloze lichamen aangetroffen van een Belgisch koppel en hun dertienjarige zoon. Het was vrij snel duidelijk dat het om een gezinsdrama ging. Ondertussen weten we meer over de omstandigheden. De vader heeft een afscheidsbrief nagelaten, zo meldt de Zwitserse pers.

Apples verkeert nog in shock na de macabere vondst. Maandagavond ontdekte de politie de levenloze lichamen van de Waalse Michaël V., zijn echtgenote Agnès en hun zoon Ryan in hun woning in de omgeving van het Meer van Genève.



De vader van het gezin heeft een afscheidsbrief nagelaten om zijn daad uit te leggen. Dat heeft het Zwitserse parket verklaard. Er wordt nog nagegaan of de brief authentiek is, maar niets lijkt op het tegendeel te wijzen.



“De man was vorig jaar van job veranderd en dat beviel hem niet”, verklaart het Openbaar Ministerie. De Belg, die in de farmasector actief was, zou al een tijdje niet meer aan het werk geweest zijn. Het lichaam van de vader werd op het gelijkvloers aangetroffen, terwijl de lichamen van zijn echtgenote en zoon in een kamer op de eerste verdieping lagen.



Op de lichamen werden geen sporen van geweld aangetroffen. Volgens de Zwitserse pers houdt de politie ernstig rekening met de hypothese van een overdosis medicijnen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site https://www.zelfmoord1813.be/.